Condoléances au Front lao suite au décès du président de l'Assemblée nationale

Bùi Thi Minh Hoài, membre du Bureau politique du Comité central du Parti communiste du Vietnam, secrétaire du Comité central du Parti et présidente du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV), a adressé un message de condoléances au Comité central du Front lao pour l'édification nationale (FLEN) suite au décès, survenu le 8 août, de Xaysomphone Phomvihane.

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Photo : VNA/CVN

Ce dernier était membre du Bureau politique du Comité central du Parti révolutionnaire populaire lao, président de l'Assemblée nationale du Laos et ancien président du Comité central du FLEN.

Le message qualifie Xaysomphone Phomvihane de dirigeant éminent et inébranlable du Parti, de l'État et du peuple laos, ainsi que de fils exemplaire de la nation ayant consacré sa vie entière à la libération, à l'édification et au développement du Laos.

Pour le FPV et le peuple vietnamien, il fut un grand ami et un camarade proche, dévoué au renforcement et au développement de la grande amitié, de la solidarité spéciale et de la coopération intégrale entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples, ainsi qu'entre le FPV et le FLEN.

Sa disparition constitue une perte immense pour le Parti, l'État, le Front et le peuple laos, le FPV et le peuple vietnamien perdent également un camarade et ami proche et loyal.

Bùi Thi Minh Hoài a exprimé ses plus sincères condoléances au Comité central du FLEN, au peuple lao et à la famille du défunt, affirmant sa conviction que le Parti, l'État, le Front et le peuple laos resteront unis et avanceront avec détermination sur la voie de l'édification et du développement d'un pays toujours plus prospère et heureux.

VNA/CVN