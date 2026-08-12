Assemblée nationale

Quang Ninh et Bac Ninh vers une gouvernance urbaine moderne

Poursuivant les travaux de sa première session irrégulière, l’Assemblée nationale (AN) de la XVI e législature a consacré la matinée du 12 août aux discussions en séance plénière sur la création des villes de Quang Ninh et de Bac Ninh, relevant directement de l’autorité centrale.

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Photo : VNA/CVN

Selon le rapport soumis par le gouvernement à l’AN pour examen et décision, la ville de Quang Ninh serait créée sur la base de l’intégralité de la superficie naturelle, de la population et du nombre d’unités administratives au niveau communal de l’actuelle province de Quang Ninh. De même, la ville de Bac Ninh serait créée sur la base de l’intégralité de la superficie naturelle, de la population et du nombre d’unités administratives au niveau communal de l’actuelle province de Bac Ninh.

Les deux projets remplissent les cinq conditions prévues par la Loi sur l’organisation de l’administration locale n° 72/2025/QH15 et satisfont aux sept critères de création d’une municipalité relevant directement de l’autorité centrale, conformément à la Résolution n° 112/2025/UBTVQH15.

Lors des débats, la majorité des députés se sont déclarés favorables à la création de ces deux villes. Les interventions ont principalement porté sur les mesures à prendre pour assurer la mise en œuvre efficace de la future résolution de l’AN.

La députée Trân Thi Hông Thanh, de la délégation de Ninh Binh, a proposé que les deux nouvelles villes mettent en place des mécanismes de régulation financière permettant de réorienter les recettes générées par les zones à forte croissance vers le développement des infrastructures sociales dans les zones défavorisées. Cette mesure permettrait d’éviter une urbanisation fragmentée et de garantir un développement plus équilibré entre les territoires.

Elle a également insisté sur la nécessité de renforcer la gestion de l’urbanisme, de mieux contrôler les questions environnementales et de préserver l’identité culturelle propre à chaque ville.

Trân Thi Hông Thanh a en outre souligné l’importance de former et de renforcer les compétences des cadres chargés de la gestion urbaine. Selon elle, ce domaine, étroitement lié à l’innovation et à la transformation numérique, exige des compétences et une vision différentes de celles requises par la gestion administrative traditionnelle en milieu rural.

De son côté, le député Hoàng Van Nghia, de la délégation de Quang Ngai, a appelé à un changement profond dans la pensée et les méthodes de gestion. Il a estimé qu’il était essentiel de placer les citoyens et les entreprises au centre de l’action publique et d’évoluer vers une gouvernance urbaine moderne, performante et efficace.

Il a proposé d’appliquer des méthodes de gestion axées sur les résultats, avec notamment l’utilisation d’indicateurs tels que les KPI et les OKR jusqu’au niveau local. Il a également appelé à évaluer de manière concrète et substantielle le fonctionnement de l’appareil administratif afin de garantir que la simplification des procédures n’entrave ni la vie quotidienne des habitants ni les activités des entreprises.

Photo : VNA/CVN

La députée Nguyên Thi Thu Nguyêt, de la délégation de Dak Lak, a demandé au gouvernement et aux ministères d’accorder davantage d’attention à la connectivité régionale. Selon elle, ces nouveaux pôles de croissance ne doivent pas se développer de manière isolée, mais jouer un rôle moteur pour les localités voisines disposant de potentiels de développement, mais encore confrontées à des difficultés en matière d’infrastructures technologiques et d’accès aux marchés.

Au nom du gouvernement, le ministre de l’Intérieur Nguyên Tiên Hai a apporté des éclaircissements sur les questions soulevées par les députés. Il a affirmé que le gouvernement orienterait le développement de ces deux villes vers un modèle harmonieux, en accordant la priorité aux hautes technologies, à l’intelligence artificielle et à une intégration plus profonde dans les chaînes d’approvisionnement mondiales.

Les députés ont également examiné l’ajustement des investissements pour le projet de la ceinture routière n° 5 de la région de la capitale et pour la ligne ferroviaire Lào Cai - Hanoï - Hai Phong. Ils ont recommandé de mobiliser au maximum les ressources disponibles, notamment à travers les crédits carbone et l’exploitation des ressources foncières, tout en maîtrisant strictement les coûts et en veillant à la pertinence des choix technologiques.

Le ministre de la Construction Trân Hông Minh a apporté des explications complémentaires à la fin de la séance.

VNA/CVN