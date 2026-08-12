Le haut dirigeant Tô Lâm achève avec succès sa visite d’État en Australie

Le 12 août à la mi-journée (heure locale), le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, à la tête d’une haute délégation vietnamienne, a quitté Canberra, achevant avec succès sa visite d’État en Australie du 9 au 12 août 2026, pour entamer une visite d’État en Nouvelle-Zélande.

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Photo : VNA/CVN

La délégation a été accueillie et saluée à l’aéroport international de Canberra par Jeff Barnes, représentant du gouverneur général d’Australie ; Patrick Gorman, représentant du Premier ministre australien ; Justin Hayhurst, secrétaire adjoint du Cabinet du Premier ministre ; Gillian Bird, ambassadrice d’Australie au Vietnam ; l’ambassadeur du Vietnam en Australie, Pham Hùng Tâm, et son épouse ; les consuls généraux Nguyên Thanh Tùng (Sydney) et Pham Hai Anh (Perth), ainsi que des membres du personnel des représentations vietnamiennes et des représentants de la communauté vietnamienne en Australie.

Durant la visite, après l'accueil officiel à la résidence officielle de la gouverneure générale, à Canberra, le secrétaire général et président Tô Lâm s'est entretenu avec la gouverneure générale Sam Mostyn et le Premier ministre Anthony Albanese. Il a rencontré les présidents du Sénat et de la Chambre des représentants, l'envoyé spécial du gouvernement australien pour l'Asie du Sud-Est, et le leader de l'opposition et président du Parti libéral. Il a prononcé un discours au Forum sur la science, la technologie, l'innovation, l'éducation, la formation et le développement des ressources humaines, reçu des intellectuels et scientifiques de l'Association des intellectuels et experts vietnamiens en Australie, et des dirigeants de grandes entreprises australiennes.

Lors de ces rencontres, les deux parties ont réaffirmé la base solide du partenariat stratégique intégral Vietnam-Australie, bâti sur la confiance stratégique et la compréhension mutuelle depuis plus de 50 ans. Elles sont convenues d’approfondir la coopération dans les domaines politique, de la défense, de la sécurité et de la justice, de renforcer l’intégration économique et de développer les échanges de connaissances et les liens entre les peuples. Elles ont également décidé d’intensifier la coopération en matière de climat, d’environnement et d’énergie, de promouvoir la collaboration dans les domaines des technologies, de l’innovation et de la transition numérique, ainsi que de renforcer la coopération régionale et internationale.

Les deux parties ont constaté une forte convergence de vues sur les grandes orientations visant à approfondir leurs relations à l’avenir, à répondre aux besoins de développement de leurs pays et à s’adapter aux mutations régionales et internationales. Elles sont convenues de consolider la base politique par des échanges à tous les niveaux, en particulier à haut niveau, et de renforcer la coopération en matière de défense et de sécurité, en l’étendant à la cybersécurité, à la lutte contre la criminalité transnationale et aux défis de sécurité non traditionnels.

Photo : VNA/CVN

Les deux pays feront des sciences, de la technologie, de l'innovation et de la transition numérique le nouveau moteur bilatéral. Ils ont convenu d'élargir leur coopération dans des secteurs stratégiques tels que l'intelligence artificielle, les semi-conducteurs, les technologies quantiques, les biotechnologies, la biomédecine, la recherche marine, les minéraux critiques et l'hydrogène vert. Ils encourageront les projets de recherche conjoints reliant universités, instituts et entreprises pour créer un espace technologique commun, tout en favorisant la transition verte vers l'objectif de zéro émission nette.

Saluant la coopération dans le domaine de l’éducation et le développement des ressources humaines, les deux parties encourageront les échanges universitaires et professionnels afin de favoriser le partage des connaissances et des expériences et la formation d’une main-d’œuvre qualifiée. À cette occasion, elles ont adopté trois Déclarations conjointes et signé 13 documents de coopération.

À Canberra, Tô Lâm a également assisté à l’inauguration de la Maison du Vietnam, rencontré la communauté vietnamienne en Australie et aux Îles Salomon, et inauguré le nouveau siège de l’ambassade du Vietnam en Australie.

VNA/CVN