Le dirigeant Tô Lâm entame une visite d’État en Nouvelle-Zélande

Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, accompagné d’une haute délégation vietnamienne, est arrivé le 12 août (heure locale) à l’aéroport international d’Auckland, marquant le début de sa visite d’État de trois jours en Nouvelle-Zélande, à l’invitation de la gouverneure générale Cindy Kiro.

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Photo : VNA/CVN

Depuis plus de 50 ans, depuis l’établissement des relations diplomatiques le 19 juin 1975, les deux parties n’ont cessé de consolider les bases solides de leurs relations bilatérales. La Nouvelle-Zélande dispose d’atouts dans les domaines des semences, des technologies post-récolte, de la gestion des chaînes de valeur et de l’agriculture à faibles émissions.

Les deux pays élargissent actuellement leur coopération dans l’agriculture intelligente, l’adaptation au changement climatique et le marché du carbone, en lien avec les objectifs de croissance verte du Vietnam. La Nouvelle-Zélande est également un partenaire efficace du Vietnam en matière de coopération au développement, en mettant l’accent sur des domaines ayant un impact à long terme, tels que l’éducation, la formation des ressources humaines, l’agriculture de haute technologie et la lutte contre le changement climatique.

La visite d’État du dirigeant Tô Lâm en Nouvelle-Zélande réaffirme la politique constante du Vietnam accordant une grande importance à ses relations avec ce pays, considéré comme un partenaire amical, doté d’un potentiel important et partageant avec le Vietnam de nombreuses convergences dans la région du Pacifique Sud.

Cette visite constitue également une étape importante dans la mise en œuvre du partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et la Nouvelle-Zélande, en vue de donner un nouvel élan aux relations bilatérales et de les rendre plus dynamiques, substantielles et efficaces dans la nouvelle période.

VNA/CVN