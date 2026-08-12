La 8e réunion des ministres des Affaires étrangères Vietnam - Australie

Dans le cadre de la visite d’État en Australie du secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, le ministre vietnamien des Affaires étrangères (AE) Lê Hoài Trung, membre du Bureau politique, et son homologue australienne Penny Wong ont coprésidé, le 12 août à Canberra, la 8 e réunion des ministres des Affaires étrangères Vietnam - Australie (FMM-8).

>> Le haut dirigeant Tô Lâm achève avec succès sa visite d’État en Australie

>> Vietnam - Australie : coopération renforcée dans la formation des cadres et le conseil en politiques

>> Le Vietnam et l’Australie veulent renforcer leur coopération économique et commerciale

Photo : VNA/CVN

Selon le correspondant de l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA) en Australie, les deux ministres ont procédé à un échange approfondi sur les relations bilatérales ainsi que sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun. Ils ont salué la tenue de la FMM-8 dans le cadre de la visite d’État, dans le prolongement des échanges de haut niveau et des résultats importants obtenus, notamment l’adoption de trois déclarations communes, qui témoignent d’une confiance stratégique profonde, d’intérêts convergents et d’une vision partagée entre les deux pays.

Les deux parties se sont félicitées de la mise en œuvre efficace du Programme d’action du Partenariat stratégique global Vietnam-Australie pour 2024-2027, dont les six piliers ont enregistré des avancées significatives. La coopération en matière de défense et de sécurité s’est approfondie, tandis que le commerce bilatéral a doublé en cinq ans pour dépasser 14 milliards de dollars en 2025. La coopération dans l’éducation et la formation, le développement, les sciences et technologies, l’innovation ainsi que les échanges entre les peuples continue également de s’élargir.

Le ministre Lê Hoài Trung a souligné la nécessité de concrétiser rapidement les engagements et orientations des dirigeants des deux pays. Il a proposé que les deux ministères des AE renforcent leur rôle de coordination dans le suivi des progrès, la définition des priorités, l’accélération de la mise en œuvre et le règlement des difficultés.

Photo : VNA/CVN

Penny Wong a réaffirmé que l’Australie attachait une grande importance à son Partenariat stratégique global avec le Vietnam et souhaitait renforcer la complémentarité entre les deux économies, approfondir la coopération en matière de défense et de sécurité et développer de nouveaux domaines, notamment les chaînes d’approvisionnement, les investissements de qualité, l’économie verte et numérique, les nouvelles énergies, les industries d’avenir et les écosystèmes d’innovation.

Concernant les questions régionales et internationales, les deux ministres ont partagé leur vision quant à l’importance de bâtir une architecture régionale ouverte, inclusive, transparente et fondée sur des règles, dans laquelle tous les pays puissent contribuer au maintien d’un environnement de paix, de stabilité et de prospérité. Ils ont souligné le rôle central de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) et convenu de renforcer la coordination au sein de l’ASEAN, de l’Organisation des Nations Unies (ONU), du forum de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) et d’autres forums multilatéraux.

Penny Wong a réaffirmé l’importance accordée par l’Australie à l’Asie du Sud-Est et au rôle central de l’ASEAN, tout en saluant le rôle croissant du Vietnam au sein de l’ASEAN et des mécanismes régionaux. Elle a exprimé son soutien au Vietnam pour la réussite de son rôle d’hôte de l’APEC 2027, contribuant ainsi à promouvoir la coopération économique, la croissance durable et la connectivité régionale.

S’agissant de la Mer Orientale, les deux parties ont réaffirmé l’importance de préserver la paix, la stabilité, la sécurité et la liberté de navigation et de survol, ainsi que de régler les différends conformément au droit international, notamment à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

À cette occasion, le ministre Lê Hoài Trung a également travaillé avec le ministère australien des Affaires étrangères et du Commerce sur l’application de l’intelligence artificielle (IA) à la diplomatie. Il a souligné que l’IA transformait profondément l’économie, la société, la gouvernance et les relations internationales, tout en offrant de nouvelles possibilités pour renforcer l’analyse politique et la prospective stratégique.

Il a proposé que l’Australie partage son expérience en matière d’élaboration de cadres de gouvernance de l’IA, d’application de l’IA à la formulation de la politique étrangère et aux activités diplomatiques, de renforcement des compétences numériques des diplomates, ainsi que de promotion d’une utilisation sûre, sécurisée et responsable de l’IA.

Penny Wong a annoncé l’octroi de trois bourses de doctorat dans le domaine de l’IA au ministère vietnamien des AE. Les deux parties sont convenues d’intensifier les échanges de politiques publiques, la formation et la coopération entre leurs organismes concernés, et d’étudier la possibilité de faire de l’IA un thème régulier des discussions dans le cadre de la FMM et des mécanismes de coopération entre les deux ministères.

VNA/CVN