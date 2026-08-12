Vietnam - Australie : coopération renforcée dans la formation des cadres et le conseil en politiques

Une délégation de l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh et du Conseil des études théoriques du Comité central du Parti, conduite par le président du Conseil des études théoriques, le Professeur et Docteur Nguyên Xuân Thang, a tenu, les 11 et 12 août, des séances de travail avec le ministère australien des Affaires étrangères et du Commerce (DFAT), l’École de gouvernement d’Australie et de Nouvelle-Zélande (ANZSOG) et l’Université nationale australienne (ANU).

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Photo : VNA/CVN

Ces rencontres se sont déroulées dans le cadre de la visite d’État en Australie du secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm. Les discussions ont porté sur l’élargissement de la coopération dans les domaines de la formation des cadres, du conseil en politiques publiques et de la gouvernance du développement, alors que le partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et l’Australie entre dans une nouvelle phase de développement.

Lors de la séance de travail avec le ministère australien des Affaires étrangères et du Commerce, le 11 août, les deux parties ont procédé à l’échange d’un accord lançant la deuxième phase du Centre Vietnam - Australie (VAC). Un représentant du ministère australien a qualifié le VAC de projet phare de la coopération bilatérale, reflétant l’approfondissement de la confiance politique entre les deux pays. Le ministère a également salué le rôle positif et les contributions de l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh, exprimant l’espoir que la deuxième phase produirait des résultats encore plus substantiels.

Nguyên Xuân Thang a salué les réalisations du VAC, les considérant comme un modèle concret pour faire avancer les orientations stratégiques communes. Il a souligné les contributions notables du VAC à la formation et au développement des cadres dirigeants et de gestion vietnamiens dans le domaine de la gouvernance du développement, notamment en matière de croissance verte, d'économie circulaire, de renforcement des capacités de leadership, d'égalité des sexes et de droits de l'homme.

Au-delà de la formation, le centre a mené des activités de recherche, de partage de connaissances et de conseil en politiques, en se concentrant sur l'évaluation du processus de Dôi Moi (Renouveau) du Vietnam sur 40 ans, sur les nouveaux modèles de gouvernance et sur la politique de développement industriel. Des forums et séminaires conjoints ont permis de produire des données scientifiques et des recommandations utiles pour orienter l'élaboration des politiques et renforcer les liens bilatéraux.

Le responsable vietnamien a affirmé que les résultats de la première phase constituaient une base importante pour améliorer encore la qualité de la deuxième phase, grâce à un rapprochement plus étroit entre la formation des cadres et les activités de recherche et de conseil en politiques publiques.

Lors de sa visite à l’École de gouvernement d’Australie et de Nouvelle-Zélande, Nguyên Xuân Thang a noté que l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh et cette école partageaient des missions similaires en matière de formation au leadership dans le secteur public et de recherche sur les politiques publiques. Il a indiqué que l’établissement australien pourrait apporter une contribution concrète à la réforme des méthodes de formation des cadres au Vietnam.

Les deux parties sont convenues de renforcer le partage d’expériences dans les domaines de la gouvernance publique, de l’élaboration de politiques fondées sur des données probantes et du renforcement des capacités de gestion dans le contexte de la transformation numérique et de la transition écologique.

À cette occasion, l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh et l’École de gouvernement d’Australie et de Nouvelle-Zélande ont échangé un protocole d’accord définissant un cadre pour les futures activités de coopération.

À l'Université nationale australienne, Nguyên Xuân Thang et sa délégation ont discuté des tendances émergentes en matière de science et de technologie, des politiques liées à l'IA, de la gouvernance du développement et des moyens de nouer des partenariats avec des organismes de recherche vietnamiens. L'Univesité a souligné que, dans un paysage mondial en évolution rapide, l'enseignement et la recherche portant sur la gouvernance, la technologie et la sécurité offrent un vaste potentiel de coopération, tout en plaçant l'humain au centre des préoccupations.

Nguyên Xuân Thang a affirmé que la visite d'État du plus haut dirigeant vietnamien insuffle une nouvelle dynamique puissante aux relations bilatérales, favorisant un rapprochement autour de trois piliers interdépendants : la technologie, le cadre institutionnel et les échanges humains. Les séances de travail ont confirmé que la coopération dans le développement d'une main-d'œuvre qualifiée ainsi que dans la recherche et le conseil en matière de politiques gagne en substance, renforçant ainsi le partenariat stratégique global entre le Vietnam et l'Australie.

VNA/CVN