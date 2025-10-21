Convention de Hanoï : la presse algérienne salue le rôle du Vietnam

Hanoï s’apprête à devenir un pôle diplomatique mondial avec la signature de la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité, dite "Convention de Hanoï", les 25 et 26 octobre, selon la presse algérienne.

Photo : VNA/CVN

La convention, premier cadre juridique mondial sur la cybersécurité, rassemble près de 100 pays dans un effort collectif pour un écosystème numérique sûr, humain et respectueux de la souveraineté nationale.

Selon un article du quotidien Crésus du 19 octobre, l’Algérie et le Vietnam ont joué un rôle majeur tout au long du processus d’élaboration. Depuis le début des négociations en 2022, les deux pays ont constamment défendu les principes fondamentaux de l’ONU, notamment le respect de la souveraineté, l’adhésion au droit international et la coopération équilibrée entre les États. Ces principes sont désormais pleinement reflétés dans le texte final, constituant une garantie contre l’utilisation abusive de la cybersécurité comme outil d’ingérence dans les affaires intérieures.

L’Algérie considère la cybersécurité comme un pilier de sa souveraineté numérique et a été fortement impliquée dans les volets techniques de la Convention, notamment en matière de protection des infrastructures critiques et de renforcement de la coopération judiciaire internationale. Cette contribution souligne l’engagement de l’Algérie à être un partenaire responsable dans la gouvernance du cyberespace africain.

Pour le Vietnam, accueillir la cérémonie de signature représente non seulement un succès diplomatique, mais aussi une reconnaissance croissante de son statut international croissant, notamment en matière de sécurité numérique et de coopération technique mondiale.

Adoptée à l’unanimité par l’Assemblée générale des Nations unies le 24 décembre 2024, la Convention de Hanoï est le premier traité multilatéral contre la cybercriminalité depuis plus de deux décennies, faisant suite à la Convention de Palerme de 2000 contre la criminalité transnationale.

Composée de neuf chapitres et de 71 articles, elle établit un fondement juridique mondial pour criminaliser les cyberattaques, la fraude électronique, la diffusion de logiciels malveillants et l’exploitation des enfants en ligne, tout en permettant l’extradition, le partage de données et l’entraide judiciaire entre les signataires.

La convention est plus qu’un simple outil juridique, souligne le quotidien Crésus, ajoutant qu’elle incarne une vision de l’avenir numérique centrée sur l’humain, plaçant les droits humains et la vie privée au cœur de ses préoccupations.

Ghada Waly, directrice exécutive de l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC), a salué le traité comme une étape historique vers une coopération mondiale sans précédent.

Le quotidien a également souligné que le choix de Hanoï comme lieu de signature revêt une profonde signification symbolique. Le Vietnam est de plus en plus perçu comme un nouveau pôle de dialogue international, un lieu où les nations peuvent bâtir ensemble la confiance numérique.

Cet événement constitue non seulement une étape diplomatique majeure, mais aussi un appel mondial à la coopération : dans la lutte contre la cybercriminalité, aucun pays ne peut agir seul. L’Algérie et le Vietnam, à travers cet événement, témoignent de leur esprit de solidarité et de leur engagement à bâtir un monde numérique sûr, fondé sur la coopération et le développement mutuel.

VNA/CVN