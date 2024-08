Le Vietnam et la R. de Corée renforcent leur coopération dans le domaine des PME

Le ministère du Plan et de l'Investissement, en collaboration avec le ministère sud-coréen des Petites et moyennes entreprises et des Start-up (MSS), a organisé mercredi 28 août à Hanoï la première réunion de leur Comité de coopération sur les petites et moyennes entreprises (PME) et les start-up.

Photo : VNA/CVN

Le ministre du Plan et de l'Investissement, Nguyên Chi Dung, a souligné la position et le rôle importants des PME dans le développement socio-économique des deux nations. Au Vietnam, les PME représentent environ 98% des près de 930.000 entreprises en activité.

Lors de la visite d'État du président sud-coréen Yoon Suk-yeol au Vietnam en juin 2023, les ministres Nguyên Chi Dung et Oh Young Joo ont discuté de l'établissement d'un Comité de coopération au niveau ministériel. L'objectif est de favoriser une meilleure compréhension mutuelle entre les entrepreneurs des deux pays et de renforcer la coopération entre les PME et les start-ups dans les secteurs présentant des avantages mutuels, a rappelé le ministre vietnamien.

En juillet dernier, lors de la visite du Premier ministre Pham Minh Chinh en République de Corée, les deux ministres ont signé un protocole d'accord de coopération dans le domaine des PME et des start-up, en présence des deux Premiers ministres.

Le ministre Nguyên Chi Dung a exprimé sa confiance quant à la mise en œuvre active et efficace de projets et d'activités de recherche communs par les deux parties, en mettant l'accent sur les secteurs tels que l'agriculture de haute technologie, la transformation alimentaire, l'industrie pharmaceutique, les semi-conducteurs et l'électronique.

Dans le but de concrétiser les engagements du protocole d'accord entre les deux ministères, cette réunion a offert une plateforme d'échange et de discussion sur le développement des PME dans les deux pays. Elle permet également de définir les priorités pour promouvoir le soutien mutuel aux PME dans un avenir proche.

Le ministère du Plan et de l'Investissement encourage les entreprises sud-coréennes à augmenter leurs investissements dans des domaines tels que l'économie numérique, l'économie verte, l'économie circulaire, l'économie collaborative et les industries émergentes, notamment les semi-conducteurs, l'intelligence artificielle, l'hydrogène, ainsi que l'industrie de la culture et des loisirs, a-t-il dit.

Le ministre Nguyên Chi Dung a exprimé son souhait que le gouvernement et les entreprises sud-coréens continuent d'aider les entreprises vietnamiennes à participer aux chaînes d'approvisionnement des entreprises sud-coréennes et mondiales. Parallèlement, le ministère du Plan et de l'Investissement réaffirme son engagement à accompagner les entreprises et les associations professionnelles, contribuant au développement socio-économique du Vietnam et de la République de Corée, a-t-il affirmé.

La ministre sud-coréen Oh Young Joo a reconnu l'importance de la réunion pour ouvrir un nouveau chapitre de la coopération bilatérale, exprimant son espoir de voir des plans concrets pour mettre en œuvre le protocole d'accord entre les deux ministères.

Selon un représentant du ministère du Plan et de l'Investissement, la République de Corée, qui a initié ses investissements au Vietnam depuis les années 1990, s'est rapidement positionnée comme un investisseur majeur. À la fin juin 2024, le total des investissements directs sud-coréens au Vietnam avait atteint près de 87,5 milliards d'USD, répartis sur plus de 10.000 projets. Ces chiffres représentent 25% du nombre total de projets et plus de 18% du capital total d'IDE au Vietnam.

Au cours du premier semestre 2024, la République de Corée a investi 1,4 milliard d'USD, se classant ainsi au 4e rang parmi les 84 pays et territoires investissant au Vietnam. Ce montant représente une augmentation de 16% par rapport à la même période en 2023.

