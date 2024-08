Les industries de sous-traitance de plus en plus attractives

Les industries de sous-traitance attirent de plus en plus des investissements directs étrangers (IDE), mais des mesures plus énergiques sont nécessaires pour accélérer leur développement.

Les entreprises vietnamiennes spécialisées dans les industries de sous-traitance s’efforcent d’appliquer activement des outils et des normes de gestion modernes dans leurs processus de production.

En outre, les grands groupes opérant dans les industries de base, les matériaux, la mécanique…, tels que Viettel, Vingroup, Truong Hai, Hoa Phat, ont jeté des bases pour les industries de sous-traitance.

Pour le groupe Thaco Truong Hai, au fil des ans, le taux de localisation de ses voitures a augmenté, s’élevant jusqu’à 30 à 40% pour certains modèles, dont des bus.

Toyota Vietnam a également promis de s'appuyer sur sa stratégie de localisation pour promouvoir le développement de la fabrication nationale et augmenter le taux de localisation, améliorant ainsi la compétitivité des voitures fabriquées dans le pays. Jusqu'à présent, le taux de localisation de presque toutes les voitures de Toyota est de 40%, 43% pour le modèle Vios en particulier.

Cependant, plusieurs entreprises estiment que les industries de sous-traitance au Vietnam n'ont pas encore atteint leur potentiel et que la plupart des entreprises dans ce domaine sont de petites et moyennes entreprises, qui sont confrontées à de nombreuses difficultés en termes de débouchés, de technologies, de ressources humaines et de capitaux.

Les experts économiques estiment que sur les quelque un million d'entreprises au Vietnam, seulement 0,2% sont engagées dans les industries de sous-traitance. Ce chiffre est faible par rapport à certains autres pays de l’ASEAN. Les spécialistes soulignent donc que les industries de sous-traitance du Vietnam doivent se développer tant en termes d’ampleur que de profondeur.

Selon le Département de l’industrie du ministère de l'Industrie et du Commerce du Vietnam, ce ministère a créé trois centres technologiques de soutien au développement industriel dans les trois zones économiques clés du Nord, du Centre et du Sud du pays. Ils visent à soutenir l'innovation et le transfert de technologies en faveur des entreprises spécialisées dans la production industrielle et les industries de sous-traitance.

