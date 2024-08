Bac Ninh : appel à l’investissement dans 167 projets

Photo : VNA/CVN

Parmi les projets ratifiés, cinq concernent l’agriculture, 36 le commerce et les services, 83 l’habitat et les zones urbaines, 27 l’habitation sociale, 12 les zones industrielles, 4 les sports, la culture, l’eau propre et l’environnement.

Les investisseurs qui s’intéressent à ces projets pourront contacter les Services provinciaux de la construction, des ressources naturelles et de l’environnement ou les Comités populaires de districts afin de se renseigner sur les informations les concernant.

Au cours du premier semestre de l’année 2024, Bac Ninh a été la première localité du pays en termes d’attraction d’investissements étrangers directs. Aussi, elle a bien attiré des capitaux domestiques.

Cela est attribuable aux mesures de perfectionnement du mécanisme et des politiques, de modernisation de l’administration, à quoi s’ajoutent la promotion de l’investissement, de l’amélioration des procédures d’investissement.

Mai Quynh/CVN