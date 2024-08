Bac Ninh : nette augmentation en valeur et en volume des projets

Photo : Danh Lam/VNA/CVN

L'indice de production industrielle en juillet a également enregistré une augmentation significative (+15,21%) par rapport à la même période l'année dernière. Sur les sept premiers mois, la hausse cumulée a été de 10,44% par rapport à la même période en 2023.

En ce qui concerne les activités de commerce et de services, les revenus totaux issus des ventes au détail et des services ont continué à afficher une forte croissance en juillet (+11,7%). Le secteur des voyages et du tourisme a triplé, contribuant à une croissance à deux chiffres dans les secteurs de l’hébergement et de la restauration (+22,2%). En outre, le chiffre d’affaires provenant du transport, de l'entreposage et du soutien au transport a également connu une augmentation marquée (+41%), avec une hausse spectaculaire des revenus des services de soutien au transport (+79,4%).

Dans l'ensemble, le chiffre d'affaires total des ventes au détail de biens et services a augmenté de 8,5% de janvier à juillet par rapport à la même période de l'année dernière. Les recettes des services de transport, d'entreposage et de soutien au transport ont également enregistré une forte croissance (+25,4%).

Les activités d'import-export cumulées au cours des six premiers mois de cette année ont augmenté de 7,4% par rapport à la même période de l'année dernière, les exportations ayant progressé de 5,2%, avec un excédent commercial de 1,76 milliard d’USD.

Pôle d'attraction pour les IDE

La province de Bac Ninh continue d'être une destination de choix pour les investissements directs étrangers (IDE) au Vietnam, grâce à son environnement favorable aux entreprises, ses infrastructures modernes et sa main-d'œuvre abondante, selon l'Agence d'investissement étranger (FIA) du ministère du Plan et de l'Investissement.

Photo : Thanh Thuong/VNA/CVN

En juillet, cette province septentrionale a enregistré une nette augmentation tant en nombre de projets qu’en capital d’investissement inscrit, avec des hausses respectives de 75,5% et 93,2%. Ce chiffre a permis de porter, de janvier à juillet, à 279 le nombre de projets d’IDE, avec une majorité de projets provenant de Chine (178 projets), de Hong Kong (31 projets) et de Singapour (29 projets).

Les investisseurs chinois, en particulier ceux de Shenzhen, montrent un vif intérêt pour les secteurs de fabrication de semi-conducteurs et de puces de haute technologie à Bac Ninh, a déclaré Hu Wen Da, président de Zhong'an Jichuang Investment Co., Ltd. Le climat d'investissement attractif de la province a incité l'entreprise à investir dans la région, encourageant d'autres entreprises chinoises à suivre cet exemple.

En plus des 279 nouveaux projets approuvés cette année, soit une augmentation de 53,3% par rapport à l'année dernière, les projets existants ont reçu 1,2 milliard d'USD supplémentaires d'investissement. Par ailleurs, les apports en capital et les achats d'actions ont totalisé 40,9 millions d'USD.

La province a des ambitions importantes pour l'avenir. Une liste récemment approuvée inclut 167 projets couvrant plus de 11.600 ha, avec un accent particulier sur l'agriculture, le commerce, les services, le développement résidentiel et urbain, le logement social, les infrastructures de zones industrielles et les équipements sociaux.

De grandes entreprises mondiales, telles que Goertek, Amkor, Foxconn, Suntory Pepsico et Victory Giant Technology, cherchent à étendre leurs opérations à Bac Ninh.

Pour atteindre l'objectif d'attirer un total de 7 milliards d'USD d'investissements étrangers cette année, la province met en œuvre une série de mesures visant à améliorer l'environnement des affaires, à renforcer la qualité de la main-d'œuvre et à promouvoir les opportunités d'investissement.

Câm Sa - Dô Huyên/CVN