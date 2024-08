Les investisseurs singapouriens recherchent des opportunités de partenariat au Vietnam

Des entreprises vietnamiennes et singapouriennes ont partagé leurs expériences en matière d’investissement sur le marché vietnamien et ont sondé les opportunités de partenariat, lors d’une conférence de promotion des investissements financiers qui s’est tenue le 6 août à Singapour.

Photo : VNA/CVN

Le ministre vietnamien des Finances, Hô Duc Phoc, et d’autres responsables ont répondu à de nombreuses questions des investisseurs participants concernant les politiques du Vietnam en matière d’investissement étranger.

Afred Chia C K, directeur exécutif de SingCapital, a déclaré que le Vietnam était une terre prometteuse qui intéressait de nombreux investisseurs étrangers.

Cependant, le manque d’informations en anglais fait partie des difficultés auxquelles ils sont confrontés, a-t-il déclaré, suggérant que le gouvernement vietnamien soutienne les parties concernées, des sociétés de valeurs mobilières aux fonds de gestion d’actifs, tout en coopérant non seulement avec Singapour mais aussi avec la région de l'ASEAN pour mieux fournir aux investisseurs étrangers des informations sur les risques et les opportunités lors d’un investissement au Vietnam.

De son côté, YEO Wee Yap, directeur chargé d'investissements privés de Seatown Holdings, qui investit environ 600 millions d'USD au Vietnam, a déclaré que le pays était une destination d'investissement attrayante grâce à des bases économiques stables et des mesures du gouvernement pour soutenir les entreprises.

Les investisseurs espèrent des procédures administratives plus rapides, en particulier celles relatives aux permis, a-t-il annoncé.

Création de conditions favorables

Vu Quang Dông, représentant de Vietcombank, a insisté sur la nécessité de moderniser le marché boursier pour bénéficier aux investisseurs étrangers et nationaux. Cette modernisation bénéficiera non seulement aux marchés des capitaux et des actions, mais aussi à la position du Vietnam, l'aidant ainsi à attirer davantage d'investissements étrangers.

Affirmant la politique de création de conditions favorables et de soutien actif du gouvernement vietnamien, en particulier sur le marché boursier, Vu Chân Phuong, présidente de la Commission nationale des valeurs mobilières du Vietnam, a promis de continuer à travailler pour créer des conditions permettant aux investisseurs étrangers d'accéder au marché et aux informations de manière plus flexible et facile, de réduire les coûts et de minimiser les risques lors de la conversion de devises étrangères en dông.

VNA/CVN