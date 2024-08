Le Vietnam salue les investissements chinois de haute qualité

De plus en plus de grandes entreprises chinoises dans les domaines de la technologie, de l'électronique, des énergies renouvelables..., viennent investir au Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Il y a un mois, une délégation du groupe chinois Sunwoda est venue à Bac Giang pour explorer des opportunités d'investissement. Le groupe envisage de construire une usine spécialisée dans la production de composants électroniques, comme des batteries de téléphones, des ordinateurs..., avec un capital de 300 millions d'USD. Il est probable que ce projet sera bientôt mis en œuvre, car Sunwoda a signé un accord de principe sur l’investissement dans le parc industriel de Yên Lu avec la société immobilière Capella.

Sunwoda n'est pas la seule entreprise chinoise à être récemment venue au Vietnam à la recherche d'opportunités d'investissement. La semaine dernière, une délégation d'entreprises chinoises s'est rendue à Hai Phong pour discuter des projets qu'elle souhaite investir au Vietnam. Début août 2024, dans le cadre d'un voyage de promotion de l’investissement en Chine, les dirigeants de Hai Phong ont attribué des certificats d'investissement à une série de projets, pour un capital total de près de 200 millions d'USD.

Les statistiques du ministère du Plan et de l'Investissement montrent qu'en 2023, les entreprises chinoises se sont inscrites pour investir 4,5 milliards d'USD au Vietnam, soit une augmentation de près de 80% par rapport à la même période de l'année précédente. En sept mois de cette année, ce chiffre s'est élevé à près de 1,65 milliard d'USD. En termes de montant, la Chine s’est classée au 4e rang parmi les pays et territoires ayant investi au Vietnam au cours des sept derniers mois. En termes de nombre de projets, la Chine est arrivée en tête, représentant 29,7% du total.

"Les investissements chinois au Vietnam augmentent fortement, avec l'apparition de nombreuses grandes sociétés dans les domaines de la technologie, de l'électricité - électronique, des industries manufacturières, des infrastructures et des énergies renouvelables…", a constaté le ministre du Plan et de l’Investissement, Nguyên Chi Dung, lors d’une rencontre avec des entreprises chinoises en mai 2024.

La qualité des investissements chinois au Vietnam s’est considérablement améliorée. Si dans le passé, les projets d'investissement de la Chine concernaient principalement les domaines du textile, de l'habillement et de la chaussure, il s'agit désormais de projets dans les domaines de la technologie, de l'électricité, de l'électronique...

Début 2024, le groupe Victory Giant Technology a décidé d'investir dans un projet de recherche, de développement, de production et de vente de circuits imprimés de haute précision, avec un capital de plus de 800 millions d'USD, à Bac Ninh.

Le groupe Runergy poursuit ses efforts avec un projet de 440 millions d'USD, spécialisé dans la fabrication de composants semi-conducteurs, à Nghê An. Si tout se passe bien, Runergy prévoit de porter son investissement total au Vietnam à 1,2 - 1,4 milliard d'USD.

Lorsque la coopération bilatérale entre le Vietnam et la Chine sera encouragée, cela constituera également une condition favorable pour que les flux d'investissements en provenance de Chine affluent vers le Vietnam, avec une meilleure qualité.

Le Vietnam invite les investisseurs chinois à investir dans les domaines de la haute technologie, des énergies renouvelables, des industries de soutien, des composants électroniques, des voitures électriques, des batteries électriques, des infrastructures essentielles, de la finance verte, des villes intelligentes et des parcs éco-industriels… Il s’agit d’industries et de domaines dans lesquels la Chine a de l’expérience et des atouts, tandis que le Vietnam a des besoins et un potentiel de développement, selon le ministre du Plan et de l’Investissement, Nguyên Chi Dung.

