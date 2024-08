Dông Nai attire plus d’un milliard d'USD d’IDE en sept mois

>> Dông Nai accueille 940,7 millions d'USD d’IDE depuis janvier

>> Đông Nai: les IDE dans les zones industrielles dépassent l'objectif annuel

>> Le président de l’AN travaille avec la permanence du Comité du Parti de Dông Nai

Photo : CTV/CVN

Elle compte 55 nouveaux projets pour un montant total de 627 millions d'USD et 67 projets d’expansion avec une augmentation de capital de 392 millions d'USD. Ces projets se sont concentrés sur la fabrication de semi-conducteurs, la mécanique, et la métallurgie. Ils correspondent à la politique d’attraction sélective des investissements de la province.

Singapour est en tête des pays et territoires investissant à Dông Nai avec neuf projets, pour un montant total de près de 232 millions d'USD, soit près de 37% du total des investissements nouveaux. Il est à noter que, depuis le début de 2024, trois projets dans le secteur des semi-conducteurs d’une entreprise américaine ont été réalisés.

À ce jour, Dông Nai compte plus de 1.600 projets d’IDE en cours, pour un montant total de près de 35 milliards d'USD.

Le plan de développement pour la période 2021-2030, avec une vision à l’horizon 2050, récemment approuvé par le Premier ministre, prévoit la construction de nouvelles zones industrielles, notamment l’aéroport international de Long Thành, ainsi que la mise en service de nombreux projets d’infrastructure d’importance nationale au cours des deux prochaines années, faisant de Dông Nai une destination attrayante pour les grands groupes étrangers.

Le vice-président par intérim du Comité populaire de la province de Dông Nai, Vo Tân Duc, a déclaré que pour être prête à accueillir les investissements étrangers, sa localité avait préparé des terrains, des infrastructures et une main-d’œuvre qualifiée, contribuant ainsi à stimuler la croissance économique. La province a concentré ses efforts sur le développement des infrastructures de transport et l’amélioration de la qualité de la main-d’œuvre, a-t-il souligné.

Parallèlement à cela, Dông Nai a mis en œuvre efficacement ses engagements pris dans les accords commerciaux bilatéraux et multilatéraux.

Elle a mis en place des mesures afin d’accélérer le traitement des procédures d’investissement et de commerce, de renforcer la mise en œuvre des services administratifs publics en ligne pour les investisseurs, d’organiser régulièrement des réunions de coordination, des rencontres et des dialogues, afin de recueillir les suggestions des entreprises et de résoudre rapidement les difficultés et les obstacles.

NDEL/VNA/CVN