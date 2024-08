Les investisseurs s'intéressent aux projets de valorisation énergétique des déchets dans le Sud

>> Vietnam - Japon : coopération dans des projets d'énergie propre dans le cadre de l'AZEC

>> Le potentiel de développement de l'énergie éolienne à Bà Ria-Vung Tàu

Photo : CP/CVN

La société BNVITEK Ltd, basée à Hô Chi Minh-Ville, a proposé le mois dernier au Comité populaire municipal un projet de construction d'une usine sur une superficie de 20 ha dans la ville pour transformer 4.000 tonnes de déchets en 100 MW par jour.

Dans le cadre de ce projet, la société vendra des crédits carbones issus de la collecte de méthane pendant son fonctionnement, contribuant ainsi à la réalisation de l'objectif de zéro émission nette d'ici 2050.

À la mi-juillet, la compagnie BCG Energy, membre du conglomérat Bamboo Capital, a lancé la construction d'une usine de valorisation énergétique des déchets Tam Sinh Nghia dans le district de Cu Chi, Hô Chi Minh-Ville, après des années de retard.

L’usine, dont la première phase a nécessité un investissement de 6.400 milliards de dôngs (254,5 millions d'USD), est conçue pour traiter 2.000 à 2.600 tonnes de déchets par jour.

Par ailleurs, le Comité populaire municipal a également accordé une licence d’investissement à la société Vietstar pour construire une usine de valorisation énergétique des déchets d’une capacité de 2.000 tonnes.

De plus, la sarl unipersonnelle de l’environnement urbain de Hô Chi Minh-Ville et la société par actions de génie électrique et de réfrigération (REE) ont annoncé leur intérêt à investir dans des projets de traitement des déchets d’une capacité respective de 1.000 tonnes et de 2.000 tonnes.

Dans la province de Dông Nai (Sud), des investisseurs nationaux et étrangers ont également proposé de développer des projets de valorisation énergétique des déchets. Il s’agit notamment de la société par actions du commerce et d’investissement Ecotech Vietnam et de la société par actions Le Delta.

Au cours du premier semestre de cette année, les dirigeants de Dông Nai (Sud) ont reçu deux investisseurs de Taïwan (Chine) et d’Allemagne venus chercher des opportunités d’investissement dans le développement de la valorisation énergétique des déchets.

Willy Andreas Kirsch, président du Conseil d'administration de la société allemande Asia New Generation, a déclaré que son entreprise prévoyait d'investir 40 millions d'USD dans une usine capable de brûler 400 tonnes de déchets par jour dans sa première phase. La capacité devrait être portée à 1.000 tonnes par jour dans la phase suivante.

VNA/CVN