L'Égypte veut attirer davantage d'investissements du Vietnam

S'exprimant lors de l'événement, l'ambassadeur du Vietnam en Égypte, Nguyên Huy Dung, a souligné l'importance de la Fête nationale et les jalons que le Vietnam a franchis au cours des 79 dernières années.

En ce qui concerne les relations entre le Vietnam et l'Égypte, il a déclaré qu'elles se développaient continuellement dans de nombreux domaines depuis l'établissement des relations diplomatiques bilatérales en 1963. L'Égypte est l'un des premiers pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord à établir des relations diplomatiques avec le Vietnam.

Nguyen Huy Dung a déclaré que les relations commerciales bilatérales ont continué d'enregistrer des signes positifs, les exportations du Vietnam vers l'Égypte au premier semestre 2024 ayant atteint 246 millions d'USD, en hausse de 4,1% par rapport à la même période de l'année dernière.

Le plus grand projet du Vietnam en Égypte d'une valeur de 30 millions d'USD, également le premier entièrement investi par la nation d'Asie du Sud-Est, est entré en service dans la ville de Sadat, province de Monufia. De plus en plus d'entreprises vietnamiennes s'intéressent au marché égyptien, a déclaré le diplomate vietnamien.

L'ambassadeur a affirmé que le Vietnam apprécie le rôle important de l'Égypte dans la promotion de la stabilité et de la sécurité dans la région, et que le Vietnam se tiendra aux côtés de l'Égypte et d'autres pays dans des efforts conjoints pour promouvoir le dialogue et fournir une aide humanitaire aux résidents des zones touchées par le conflit, contribuant ainsi à la paix, à la sécurité et à la stabilité dans la région et dans le monde.

Pour sa part, l'ambassadeur d'Égypte Ahmed Shaheen, ministre adjoint des Affaires étrangères pour l'Asie-Pacifique, a suggéré que les deux pays intensifient les échanges de délégations de haut niveau et renforcent la coopération dans divers domaines, notamment l'économie, le commerce, la science et la technologie, l'éducation, la culture et le tourisme.

Il a émis l'espoir que de plus en plus d'entreprises vietnamiennes viendront explorer le marché égyptien.

