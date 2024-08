Hanoï déroule le tapis vert aux grands groupes et entreprises

Le Comité populaire de Hanoï vient de publier le document officiel N°2303/UBND-KTN sur l’amélioration de la qualité et de l’efficacité dans la promotion, l’attraction et la gestion des investissements directs étrangers.

>> Hanoï en tête du pays dans l’attraction des IDE sur les neuf premiers mois

>> Hanoï séduit 1,12 milliard d'USD d'IDE en cinq mois

Photo : ST/CVN

La ville de Hanoï doit suivre les orientations du Politburo, le programme d'action du gouvernement et le programme de promotion des investissements du ministère du Plan et de l’Investissement pour élaborer et mettre en œuvre les programmes annuels de promotion des investissements de la ville.

Le Comité populaire de la ville a demandé de renforcer les capacités des agents chargés de l'application des lois, en se concentrant sur la réforme des procédures administratives. Il est essentiel de soutenir activement les investisseurs pour éliminer leurs difficultés et accélérer le décaissement des capitaux d'investissement.

Les agences d’enregistrement des investissements (y compris le Service du plan et de l’investissement de la ville ; les comités de gestion des zones industrielles, zones franches, zones de haute technologie et zones économiques) sont chargées de mettre en œuvre sérieusement, pleinement et dans les meilleurs délais le rapport périodique garantissant des informations actualisées et de qualité, en particulier en mettant à jour le portail national de l’investissement.

Anh Duc/CVN