La R. de Corée promeut les exportations de matériel agricole vers le Vietnam

Une délégation de 15 entreprises sud-coréennes spécialisées dans l'exportation de matériel agricole effectue du 26 au 31 août une visite au Vietnam pour présenter leurs produits au marché vietnamien, a annoncé le 26 août le ministère sud-coréen de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales (MAFRA).

Durant son séjour, la délégation sud-coréenne participera le 27 août à une conférence de consultation sur les exportations avec 30 importateurs vietnamiens.*

Le 28 août, elle aura eu une séance de travail avec le ministère vietnamien de l'Agriculture et du Développement rural pour se renseigner sur la situation actuelle de l'agriculture du pays et sur les politiques, réglementations et détails connexes liés à la certification des matériels agricoles, y compris les procédures douanières d'importation pour chaque article.

Lee Sang-man, chef du Bureau de la politique d'innovation agroalimentaire du MAFRA, a déclaré que la visite de la délégation d'entreprises sud-coréennes vise à créer des canaux de vente tels que foires à l'étranger, rencontres avec des acheteurs, réunions de consultation sur les exportations. La République de Corée souhaite que ses entreprises de matériel agricole puissent renforcer les bases pour accéder au marché vietnamien et promouvoir leurs exportations, a-t-il ajouté.

Selon un rapport dudit ministère sud-coréen, le Vietnam émerge progressivement comme un marché important pour les exportateurs sud-coréens de matériel agricole. Le volume des exportations sud-coréens vers le Vietnam en ce domaine a atteint 1,02 milliard de dollars en 2023.

VNA/CVN