Des capitaux d'IDE de haute qualité continuent d'affluer au Vietnam

Photo : Trân Viêt/VNA/CVN

Selon l'Autorité de l’investissement étranger du ministère du Plan et de l’Investissement, l'IDE total enregistré au Vietnam a atteint plus de 18 milliards d'USD, soit une augmentation de 10,9% sur un an. Dans le même temps, environ 12,55 milliards d’USD ont été décaissés, en hausse de 8,4% en glissement annuel.

De nombreuses organisations internationales prédisent que, grâce à cette motivation, les capitaux d'IDE déboursés dans les temps à venir seront plus élevés. En outre, l'environnement des affaires au Vietnam est également très apprécié par la communauté des entreprises étrangères. Les investisseurs étrangers sont particulièrement intéressés par l’industrie des semi-conducteurs.

À Dông Nai, le Comité provincial de gestion des zones industrielles (DIZA) a annoncé que le total des capitaux d’IDE au cours des sept premiers mois de 2024 dans la province avait atteint 1,019 milliard d’USD, soit 146 % du plan annuel. Les nouveaux projets d'IDE autorisés concernent principalement la fabrication de semi-conducteurs, de composants électriques et électroniques ; le tissage; la fabrication de produits à partir de métaux préfabriqués…

Le vice-ministre du Plan et de l'Investissement, Trân Quôc Phuong, a déclaré qu'à travers une enquête de son ministère, la confiance des investisseurs étrangers était toujours très positive, démontrant leur désir de continuer à investir au Vietnam. Par conséquent, on peut s'attendre à ce que l'attraction des IDE pour l'ensemble de l'année 2024 atteigne 39 à 40 milliards d’USD, soit plus qu'en 2023.

Dô Nhât Hoàng, directeur de l'Autorité de l’investissement étranger, a déclaré qu'il y avait une nouvelle vague d'investissements au Vietnam. Cette 4e vague est née du fort besoin d'investissements accrus de la part de partenaires tels que la République de Corée, le Japon, la Chine, les États-Unis...

Concrètement, dans la politique étrangère sud-coréenne dans la région, le Vietnam est en tête et les investisseurs sud-coréens ont pris des décisions très rapidement. Ainsi, Samsung a porté ses investissements au Vietnam à 22 milliards d’USD.

Photo : VNA/CVN

Pour attirer des projets d’IDE de haute qualité, le président du Comité populaire provincial de Binh Duong, Vo Van Minh, a proposé la mise en place de politiques prioritaires et un soutien hors de l'impôt sur le revenu de l'entreprise pour les projets de haute technologie, en particulier ceux dans l’industrie des puces semi-conductrices.

En outre, la réforme des procédures administratives doit également être mise en œuvre de manière plus radicale et plus approfondie pour éviter tous les obstacles qui affectaient la confiance des investisseurs.

Le Vietnam doit également développer rapidement et de manière synchrone son système d’infrastructures, en particulier celles de transport. En outre, les infrastructures énergétiques doivent également être modernisées et ciblées sur les investissements, en particulier le développement de projets d'énergies renouvelables répondant aux normes et aux exigences de production des projets de haute technologie et de protection de l'environnement, et à basses émissions de CO 2 .

Soulignant la solution clé pour attirer les flux de capitaux IDE, le ministre du Plan et de l’Investissement, Nguyên Chi Dung a déclaré que son ministère examinerait de toute urgence, éliminerait radicalement et traiterait immédiatement les difficultés et les obstacles administratifs pour créer des percées.

Il a également souligné la nécessité d’attirer des projets d’IDE de haute technologie et à grande échelle dans les secteurs de la fabrication manufacturière, de l’électronique et des semi-conducteurs, de gérer rapidement les difficultés et les problèmes des entreprises d'IDE pour accélérer l'avancement des projets.

VNA/CVN