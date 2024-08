Des entreprises bangladaises explorent les opportunités d'investissement à Thai Binh

L'Association des entreprises de la province de Thai Binh (Nord) s'est coordonnée avec la Chambre de commerce et d'industrie de Dhaka pour organiser le 5 août dans cette localité vietnamienne une rencontre d’entreprises.

Photo : Thê Duyêt/VNA/CVN

L’événement a vu la participation d’autorités provinciales, de représentants de la Chambre de commerce et d'industrie du Vietnam (VCCI), du Département des marchés Asie-Afrique du ministère de l'Industrie et du Commerce, de 200 entrepreneurs du Bangladesh et de Thai Binh.

Le vice-président du Comité populaire provincial de Thai Binh, Lai Van Hoan, a informé les participants de la situation socio-économique de sa localité.

En 2023, le PIB local a atteint près de 2,7 milliards d’USD, les exportations, 2,6 milliards d’USD, et les investissements directs étrangers (IDE), plus de 3 milliards d’USD, a-t-il indiqué, ajoutant que Thai Binh avait occupé l’année dernière la 5e place nationale en matière d’attraction d’IDE.

Thai Binh s'engage à fournir un soutien maximal aux investisseurs bangladais en termes de politiques, de procédures juridiques pour l'investissement, l’import-export de marchandises, a-t-il souligné, promettant d’assurer un climat favorable aux activités économiques.

Pour sa part, Md. Ashraf Ahmed, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Dhaka, a déclaré qu'avec plus de 5.000 entreprises membres, sa Chambre jouait un rôle important dans le développement de l'économie bangladaise à l'échelle mondiale.

Selon lui, les entreprises bangladaises souhaitent renforcer la coopération au Vietnam, en particulier dans les domaines de l’agroalimentaire, de la finance, de la santé, des matériaux de construction, de l'électronique et de l'habillement…

Il a également déclaré espérer que les investisseurs vietnamiens en général et de la province de Thai Binh en particulier viendraient au Bangladesh pour explorer les opportunités de coopération et d'investissement.

