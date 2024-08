Investissement direct étranger

Bac Ninh reste un pôle d'attraction pour les IDE

La province de Bac Ninh (Nord) continue d'être une destination de choix pour les investissements directs étrangers (IDE) au Vietnam, grâce à son environnement favorable aux entreprises, ses infrastructures modernes et sa main-d'œuvre abondante, selon l'Agence d'investissement étranger (FIA) du ministère du Plan et de l'Investissement.

Les investisseurs chinois, en particulier ceux de Shenzhen, manifestent un vif intérêt pour les secteurs de fabrication de semi-conducteurs et de puces de haute technologie de Bac Ninh, a déclaré Hu Wen Da, président de Zhong'an Jichuang Investment Co., Ltd. Le climat d'investissement attrayant de la province a incité l'entreprise à envisager d'investir dans la région et a encouragé d'autres entreprises chinoises à suivre son exemple.

Bac Ninh a connu une forte augmentation des investissements étrangers cette année, avec 279 nouveaux projets approuvés depuis le début de l'année, soit une augmentation de 53,3% par rapport à la même période l'année dernière.

De plus, les projets existants ont reçu 1,2 milliard d'USD supplémentaires d'investissement, tandis que les apports en capital et les achats d'actions ont totalisé 40,9 millions d'USD.

La province a des projets ambitieux pour l'avenir. Une liste récemment approuvée décrit 167 projets couvrant plus de 11.600 ha, avec un accent sur l'agriculture, le commerce, les services, le développement résidentiel et urbain, le logement social, les infrastructures de zones industrielles et les équipements sociaux.

De grandes entreprises mondiales, dont Goertek, Amkor, Foxconn, Suntory Pepsico et Victory Giant Technology, cherchent à étendre leurs opérations à Bac Ninh.

Pour atteindre l'objectif d'attirer un total de 7 milliards d'USD d'investissements étrangers cette année, la province prend une série de mesures pour améliorer l'environnement des affaires, renforcer la qualité de la main-d'œuvre et promouvoir les opportunités d'investissement.

