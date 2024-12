HortEx 2025 : le rendez-vous incontournable des professionnels de l'horticulture

L’exposition internationale des technologies de production et de transformation des fruits et légumes (HortEx Vietnam), 7 e édition, aura lieu du 12 au 14 mars 2025 au Centre des conférences et expositions internationales de Saigon (SECC), à Hô Chi Minh-Ville.

Grâce aux puissants moteurs de croissance du secteur, la coopération commerciale dans le domaine des technologies de production et de transformation des fruits et légumes offre un potentiel de développement considérable.

Dang Phuc Nguyên, président de VINAFRUIT et organisateur de l'HortEx Vietnam 2025, prévoit que l'industrie vietnamienne des fruits et légumes atteindra un chiffre d'affaires à l'exportation de 10 milliards d'USD d'ici 2030, portée par la forte demande du marché chinois et la diversification vers de nouveaux marchés. Les investissements dans l'innovation, la qualité et la durabilité, ainsi que le développement d'infrastructures modernes, seront essentiels pour relever les défis de la concurrence internationale et du changement climatique.

En misant sur la collaboration entre les producteurs, les transformateurs, les exportateurs et les pouvoirs publics, le Vietnam ambitionne de consolider sa position de leader mondial dans le secteur agricole.

"HortEx Vietnam est un catalyseur majeur pour le développement du secteur horticole national. Non seulement cet événement offre aux entreprises vietnamiennes de nouvelles opportunités de trouver des clients, mais il favorise également l'intensification de la coopération commerciale, accélère le transfert de technologies de pointe et promeut l'adoption de techniques de production avancées en collaboration avec des partenaires internationaux", explique M. Nguyên.

Réunissant plus de 400 exposants de 35 pays et anticipant 15.000 visiteurs, l'édition 2025 se positionne encore comme le rendez-vous incontournable des professionnels du secteur horticole au Vietnam. Cet événement majeur favorise le développement de réseaux commerciaux, le transfert de technologies de pointe telles que l'agriculture de précision et l'adoption de pratiques agricoles durables, contribuant ainsi à renforcer la position des produits agricoles vietnamiens sur les marchés internationaux et à stimuler l'économie locale.

Divers programmes prévus

Répartis sur trois jours, l'événement proposera un programme riche et varié incluant des séminaires, un forum dédié à l'export, une conférence pour les producteurs, un programme VIP pour les acheteurs, un atelier à destination des détaillants et un concours d'art floral. Cette programmation diversifiée permettra aux professionnels du secteur de se rencontrer, de partager leurs connaissances et de découvrir les dernières tendances du marché des fruits, légumes et fleurs.

Le concours de compositions florales, véritable vitrine de la créativité vietnamienne, mettra en lumière le talent des fleuristes locaux à travers des œuvres d'art florales époustouflantes. Par ailleurs, l'exposition comprendra des espaces dédiés aux échanges commerciaux, tels qu'une zone internationale dédiée aux fleurs, une zone nationale pour les fruits et légumes, et une zone internationale pour les variétés végétales, facilitant ainsi les collaborations et les partenariats.

Afin d'accompagner le développement du secteur, l'exposition organisera des séminaires dédiés à la valorisation des marques de fruits, légumes et fleurs vietnamiennes. Ces rencontres seront l'occasion d'échanger sur les meilleures pratiques pour optimiser la chaîne d'approvisionnement et renforcer la compétitivité des produits vietnamiens.

En tant qu'événement commercial international annuel incontournable, HortEx Vietnam se positionne comme le catalyseur idéal pour le développement du secteur horticole. Cette plateforme unique rassemble en effet l'ensemble des acteurs de la filière : producteurs, transformateurs, distributeurs, experts techniques et décideurs politiques. En offrant un accès privilégié à un marché dynamique et en pleine croissance, HortEx Vietnam facilite la création de partenariats stratégiques, l'innovation et le transfert de technologies, tout en contribuant à renforcer la réputation des produits horticoles vietnamiens à l'international.

Texte et photos : Truong Giang/CVN