Le Vietnam atteint son objectif d’exportation de fruits et légumes

Au cours des 11 premiers mois de 2024, les exportations vietnamiennes de fruits et légumes ont totalisé 6,6 milliards d'USD, aidant le secteur à atteindre son objectif d'exporter entre 6 et 6,5 milliards cette année.

Avec ce résultat encourageant, le secteur pourrait établir cette année une valeur d'exportation record de sept milliards de dollars et dépasser même les prévisions de 7,2 milliards de dollars, selon secrétaire général de l'Association vietnamienne des fruits et légumes (Vinafruit), Dang Phuc Nguyen.

La Chine était le plus grand débouché des fruits et légumes vietnamiens, enregistrant une valeur d'exportation de 4,6 milliards de dollars, soit près de 70% des exportations totales.

Selon Vinafruit, malgré des avantages géographiques, ce secteur fait toujours face à de nombreux concurrents mondiaux, comme la Thaïlande, la Malaisie, les Philippines, le Cambodge, l'Australie et certains pays d'Amérique du Sud comme le Chili, le Pérou et l'Équateur. Par conséquent, les entreprises doivent encore respecter les normes liées aux installations d’emballage, à l’hygiène, à la sécurité sanitaire des aliments et à la quarantaine végétale, afin d’ouvrir davantage de marchés.

Selon Vinafruit, bien que les États-Unis ne soient pas au premier rang des débouchés de fruits et légumes du Vietnam, ils restent encore un débouché à grande valeur. Actuellement, huit fruits vietnamiens ont été officiellement exportés vers les États-Unis : le pitaya, la mangue, le pamplemousse, le ramboutan, le longane, le litchi, la pomme étoilée et la noix de coco.

En août 2024, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural du Vietnam et le Département américain de l’Agriculture ont signé un accord important pour exporter le fruit de la passion du Vietnam vers le marché américain.

Le ministère vietnamien a également complété des documents techniques pour pouvoir exporter sur ce marché d'autres comme le citron sans pépins, le jacquier ou la goyave.

VNA/CVN