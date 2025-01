Thai Nguyên : première province à ouvrir un kiosque en ligne sur Shopee

Le lancement s'accompagne de la signature d'un protocole d'accord avec Shopee Vietnam, marquant ainsi une collaboration majeure pour promouvoir les produits locaux à travers tout le pays.

Le kiosque de produits de Thai Nguyên sur la plateforme de commerce électronique Shopee est accessible à l'adresse https://shopee.vn/m/thainguyen.

Ce lancement s'accompagne d'une vaste campagne de soutien aux entreprises locales afin de permettre à tous les produits potentiels de Thai Nguyên de faire leur entrée dans l'univers numérique. Grâce à ce dispositif, les artisans, les agriculteurs et les industriels de la province peuvent désormais accéder à un marché national et international beaucoup plus large.

Ce lancement s'inscrit dans un objectif plus vaste : faire en sorte que 100% des entreprises et des ménages d'affaires de la province soient présents en ligne et vendent leurs produits sur des plateformes de commerce électronique.

D'ici fin 2025, le kiosque provincial sera pleinement opérationnel et les produits locaux seront disponibles sur les marchés internationaux, notamment en Asie du Sud-Est. Cette dynamique témoigne de la volonté de la province de se positionner comme un acteur incontournable du commerce électronique au Vietnam et à l'échelle régionale. Thai Nguyên participera aussi efficacement au programme de la Journée de vente en ligne de l'ASEAN, le 8 août de chaque année.

Jason Bay, directeur national du marché vietnamien du groupe Sea Limited (Singapour), a souligné que Shopee s'est félicité de soutenir les ambitions de la province en matière de développement du commerce électronique et d'exportation vers les marchés de l'ASEAN.

En renforçant les capacités des entreprises locales et en ouvrant de nouveaux marchés, Shopee ambitionne de transformer Thai Nguyên en l'une des provinces les plus dynamiques du pays en matière de digitalisation.

