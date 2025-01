La Banque d’État table sur une croissance du crédit de 16% en 2025

Dans un document récemment envoyé aux institutions financières, la Banque d’État du Vietnam (BEV) a exposé des principes clairs et transparents pour fixer des objectifs de croissance du crédit pour l’année à venir. Elle a réaffirmé son engagement à gérer des politiques de crédit qui favorisent la croissance économique tout en contrôlant l’inflation et en tenant compte des conditions macroéconomiques.

Photo : VNA/CVN

L’attribution des quotas de crédit sera basée sur un système de notation et de classement dérivé des performances de 2023, comme indiqué dans la circulaire N°52/2018/TT-NHNN (modifiée).

La BEV a exigé des institutions financières qu’elles assurent une croissance du crédit sûre et efficace dans le respect des réglementations.

Le crédit doit être destiné à la production, aux affaires et aux secteurs prioritaires tout en évitant les zones à haut risque. Les institutions sont également tenues d’améliorer leurs capacités d’évaluation et d’appréciation du crédit, de remédier rapidement à toute violation et de maintenir une certaine flexibilité pour réduire davantage les taux de prêt.

La banque centrale a souligné la nécessité d’une approche flexible, opportune et basée sur les données en matière de gestion du crédit en 2025, visant à garantir une offre de crédit adéquate tout en préservant la stabilité du système.

Elle a également affirmé poursuivre la mise en œuvre de la feuille de route visant à limiter et à éliminer progressivement l’attribution des objectifs de croissance du crédit pour chaque institution de crédit, conformément à la résolution N°62/2022/QH15 du 16 juin 2022 de l’Assemblée nationale vietnamienne.

Un objectif réalisable

Selon les experts économiques, l’objectif d’atteindre d’une croissance du crédit d’environ 16% est tout à fait réalisable, compte tenu de l’amélioration continue de l’économie nationale et des bons résultats de 2024.

Le docteur Nguyên Quôc Hùng, vice-président et secrétaire général de l’Association des banques du Vietnam, a indiqué que la croissance du crédit a montré des signes positifs au troisième trimestre de 2024 pour atteindre un taux estimé à 14% en fin d’année.

Pour 2025, l’Assemblée nationale vietnamienne a fixé un objectif de croissance du PIB de 6,5 à 7%, voire de 7% à 7,5%, tandis que le gouvernement a été déterminé à atteindre un taux plus élevé, jusqu’au moins 8%. Une croissance du crédit projetée à 16% est tout à fait raisonnable.

Photo : VNA/CVN

Concernant les facteurs principaux pour stimuler la croissance du crédit en 2025, les analystes de la société MB Securities ont insisté sur la forte reprise de l’économie vietnamienne et le taux élevé de décaissement des investissements publics.

"Pour atteindre l’objectif annuel de 16% de croissance du crédit, le système bancaire doit redoubler d’efforts pour fournir les capitaux nécessaires aux entreprises tout en maîtrisant les risques. La priorité doit être accordée à la production, les exportations et le décaissement des investissements publics. Cela permettra à la BEV de maintenir une politique monétaire accommodante en 2025. D’autre part, un taux élevé de décaissement des investissements publics contribuera à créer des emplois et à augmenter la demande de crédit, conformément aux objectifs de relance économique et de mise en œuvre de grands projets d’infrastructures pour la période 2021-2025", ont expliqué les analystes de MB Securities.

Dans le contexte où la situation macroéconomique nationale s’améliorera en 2025, les experts de la société SSI Securities s’attendent à ce que la croissance du crédit atteigne 16%.

Selon eux, la dynamique de croissance doit provenir des secteurs de la production, de l’exportation, des industries technologiques et des entreprises d’investissement direct étranger (IDE). Par ailleurs, avec la reprise économique, de nombreuses entreprises reprennent leur production, ce qui entraîne une forte augmentation de la demande de crédit, notamment dans les domaines de la construction et de l’immobilier.

Partageant le même point de vue, la directrice des analyses de la société Rồng Việt Securities, Nguyên Thi Phuong Lan, a déclaré qu’en 2025, la demande de crédit à court terme serait encore positive, notamment chez les entreprises cotées en bourse. En outre, la demande de crédit à moyen et long terme poursuivra sa tendance à la hausse grâce à la baisse des taux d’intérêt sur les prêts, ce qui permettra aux entreprises d’accéder plus facilement aux financements nécessaires pour leurs activités.

Les sociétés d’analyse de marché ont estimé que la demande de crédit à la consommation pourrait s’améliorer à mesure que l’économie nationale entrera dans une nouvelle phase de croissance.

Orienter les flux de capitaux

vers les secteurs prioritaires

Bien que de nombreux experts économiques expriment leur optimisme concernant l’objectif de croissance du crédit d’environ 16% pour 2025, il faut veiller à ce que le ratio crédit/PIB augmente progressivement. Cela pourra entraîner des risques, comme l’ont signalé certaines organisations internationales.

Selon le docteur Châu Dinh Linh, de l’Université de la Banque de Hô Chi Minh-Ville, une forte augmentation de la croissance du crédit peut facilement entraîner une augmentation du taux de créances douteuses si la gestion des risques de crédit n’est pas bien assurée. Cela provoquera un ralentissement de la croissance du PIB à long terme.

Photo : VNA/CVN

Par conséquent, il est nécessaire de garantir la qualité du crédit et de mettre en place un système efficace de contrôle des risques de crédit. Il est également important d’assurer l’efficacité des lignes de crédit et d’orienter les flux de capitaux vers les domaines prioritaires, conformément aux orientations stratégiques à long terme du gouvernement, tels que les industries manufacturières, l’agriculture à haute technologique, la transformation numérique, la transition écologique, la lutte contre le changement climatique, ou encore l’innovation scientifique et technologique.

Le directeur général de l’agence de notation FiinRatings, Nguyên Quang Thuân, a estimé qu’en 2025, la BEV continuera de permettre aux institutions de crédit d’ajuster de manière autonome leur encours de crédit en fonction de leur notation de crédit et la surveillance des ratios de fonds propres sans avoir à demander l’approbation de l’autorité de régulation.

Cette politique permettra non seulement de renforcer la flexibilité des institutions de crédit, mais également de faire circuler plus rapidement les capitaux vers les secteurs clés, afin de répondre aux besoins en capital des entreprises et de la population.

Pour sa part, le vice-gouverneur permanent de la BEV, Dào Minh Tu, a affirmé qu’en 2025, la banque centrale suivra de près l’évolution et la situation réelle de l’économie nationale pour gérer la croissance du crédit du système bancaire de manière proactive, flexible, opportune, efficace et scientifique.

La BEV s’efforcera de mettre en place des mesures plus ambitieuses et efficaces concernant la gestion des taux d’intérêt, des taux de change et de la croissance du crédit. La priorité sera accordée à assurer la sécurité du système bancaire, à stimuler la croissance économique, à stabiliser la macroéconomie et à contrôler l’inflation.

"La BEV ajustera de manière flexible les objectifs de croissance du crédit pour fournir des capitaux abondants aux activités économiques", a souligné Dào Minh Tu.

NDEL/VNA/CVN