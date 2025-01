Le Vietnam, 3e partenaire commercial de la République de Corée en 2024

Selon les dernières statistiques du ministère sud-coréen du Commerce, de l'Industrie et de l'Énergie (MoTIE) et de la Korea International Trade Association (KITA - Association sud-coréenne du commerce international), le Vietnam a conforté sa position en tant que troisième partenaire commercial de la République de Corée en 2024, derrière la Chine et les États-Unis.