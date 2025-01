Survolez l'Inde en montgolfière grâce à Vietjet

Photo : VJ/CVN

Il s'agit du plus grand festival de montgolfières d'Inde, qui se déroule dans des lieux célèbres de l’État du Tamil Nadu (Sud de l'Inde), notamment à Chennai du 10 au 12 janvier, à Pollachi du 14 au 16 janvier et à Madurai du 18 au 19 janvier. L'événement promet des expériences uniques et mémorables aux habitants locaux et aux touristes.

Expériences mémorables

Les passagers réservant des billets Vietjet entre le Vietnam (Hô Chi Minh-Ville, Hanoï, Dà Nang) et l'Inde (Delhi, Mumbai, Ahmedabad, Kochi) d'ici le 19 janvier sur le site web : www.vietjetair.com ou via l'application mobile Vietjet Air, auront la possibilité de participer gratuitement au Festival des montgolfières.

Photo : VJ/CVN

Il leur suffira de fournir leur billet d'avion ou leur carte d'embarquement de Vietjet pour bénéficier d'un vol gratuit en montgolfière pendant l'événement (sous certaines conditions). Le nombre de billets est illimité, avec une priorité donnée aux clients arrivés les premiers et selon les instructions du comité d'organisation (pour des informations détaillées, consultez le site officiel de l'événement : www.tnibf.com).

Découvrez avec Vietjet le plus grand festival de montgolfières d'Inde pour vivre des expériences mémorables en famille et entre amis. Ne manquez pas l'occasion d'admirer de magnifiques paysages depuis une montgolfière et de participer à des activités culturelles uniques lors de l'événement.

Avec un réseau de vols couvrant l'Asie-Pacifique, une flotte moderne et respectueuse de l'environnement, un équipage professionnel et un service dédié, Vietjet invite les passagers à vivre des voyages aériens sûrs, sécurisés, heureux et inspirants à 10.000m d’altitude.

Tân Dat/CVN