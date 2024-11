Les exportations de fruits et légumes devraient atteindre un record

Le Vietnam pourrait exporter pour 7,5 milliards d'USD de fruits et légumes cette année, le chiffre le plus élevé jamais enregistré, selon l'Association vietnamienne des fruits et légumes (Vinafruit).

Selon le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, les exportations de ces produits ont rapporté 6,34 milliards d'USD au cours des dix premiers mois de cette année, en hausse de 31,5% en rythme annuel, et dépassant les 5,7 milliards d'USD enregistrés pour l'ensemble de l'année 2023.

Photo : VNA/CVN

Le durian est demeuré le plus grand contributeur, rapportant plus de 3 milliards d'USD en 10 mois, représentant près de 50% du total. D'autres produits tels que la banane, la mangue, le fruit du dragon et les produits transformés, ont également joué un rôle important.

La Chine est restée le plus grand acheteur de fruits et légumes vietnamiens, avec des importations atteignant 3,8 milliards d'USD au cours des neuf premiers mois de cette année, en hausse de 38% par rapport à la même période de l'année dernière. Les importations de plusieurs marchés comme la Thaïlande, les États-Unis, la République de Corée et le Japon, ont également connu une forte croissance à deux chiffres.

Le secrétaire général de Vinafruit, Dang Phuc Nguyên, a déclaré que le durian avait connu un succès surprenant en termes de résultats d'exportation. Bien que la saison principale dans la région des hauts plateaux du Centre se soit terminée en octobre, le Vietnam a toujours des fruits de contre-saison grâce aux techniques de culture efficaces des agriculteurs. Le chiffre d'affaires des exportations de durian devrait atteindre 3,5 milliards d'USD cette année - un jalon rare pour un fruit.

Bien que la valeur des exportations de noix de coco fraîches ne soit pas aussi élevée que celle du durian, l'approbation récente des exportations de noix de coco vers la Chine a donné lieu à des signes positifs, les entreprises signant des accords de coopération pour stimuler les exportations de ce fruit.

VNA/CVN