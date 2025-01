Préparation de la construction de la ligne ferroviaire Lào Cai - Hanoï - Hai Phong

Le projet vise à construire une ligne ferroviaire électrifiée à écartement standard de 1.435 mm reliant la Chine au port de Hai Phong.

La ligne aura une longueur totale de 388,35 km, comprenant la ligne principale, les embranchements et 30 stations, et traversera neuf provinces et villes comme Lào Cai, Yên Bai, Phu Tho, Vinh Phuc, Hanoï, Bac Ninh, Hung Yên, Hai Duong et Hai Phong. La ligne est conçue pour une vitesse de 160 km/h sur la ligne principale.

Photo : VNA/CVN

Le projet sera divisé en deux phases : la première phase, jusqu'en 2030, achèvera la ligne à voie unique, et la seconde, après 2050, consistera en la construction d'une double voie et de branches.

Selon la proposition du Comité de gestion, le projet sera financé par la Banque d'import-export de Chine (China Eximbank) sous forme d'un prêt préférentiel, ainsi que par les fonds de contrepartie du gouvernement vietnamien. Le projet sera mis en œuvre pendant six ans et débutera une fois le financement approuvé.

Le Premier ministre avait auparavant exhorté le ministère des Transports à accomplir les formalités nécessaires pour démarrer le projet d'ici fin 2025, notamment la finalisation des rapports, la négociation du prêt et l'expropriation des terres. Les agences concernées devraient travailler en étroite collaboration pour raccourcir les délais et garantir l’achèvement dans les délais fixés.

VNA/CVN