Forte hausse des exportations de fruits et légumes

Selon l'Association vietnamienne des fruits et légumes (Vinafruit), depuis janvier au 21 novembre, les exportations de ces produits ont rapporté plus de 6,6 milliards d’USD, en hausse de 27 % en glissement annuel et dépassant de loin le chiffre d'affaires sur l'ensemble de l'année 2023.