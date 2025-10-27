Le Vietnam en passe de devenir le choix culinaire de premier plan en Asie

Le Vietnam, avec son patrimoine culinaire riche, devient une destination gastronomique de premier plan en Asie. Chaque plat est non seulement délicieux, mais raconte aussi une histoire sur la culture, les gens et la créativité. Cette déclaration est issue du rapport "The Future of Food 2026" (L'avenir de l'alimentation 2026), récemment publié par Marriott International.

Photo : Marriott/CVN

Selon le rapport "The Future of Food 2026", le pays constitue une étoile émergente en termes de destinations culinaires les plus dynamiques d'Asie, non seulement grâce à sa forte croissance économique, mais aussi en raison de la forte mutation de son secteur gastronomique.

D’après Marriott International, le rapport a été établi à partir de 270 hôtels répartis dans 20 marchés, par 30 chefs, barman et rédacteurs culinaires de premier plan en Asie-Pacifique.

Toujours selon ce rapport, un nombre croissant de consommateurs privilégient les repas préparés avec des ingrédients locaux, valorisant ainsi la culture indigène. Plus précisément, 57% des clients dans la région Asie-Pacifique préfèrent la cuisine locale aux plats internationaux. Parmi les destinations leaders de la région, le Vietnam figure dans le top 10 avec un taux de 47%, à égalité avec le Japon et supérieur à la Thaïlande (44%).

Le rapport reconnaît que le pays est en tête de la tendance à la une de la gastronomie accessible mais de haute qualité. Des plats emblématiques vietnamiens comme le phở (soupe), le bánh mì (sandwich) ou le bánh cuốn (raviolis vapeur) sont désormais considérés comme des expériences culinaires de niveau mondial.

Photos : Vietnam Nomad/CVN

"Une nouvelle langue gastronomique est en train de se former en Asie, où la qualité rencontre le confort et le luxe associés à l'expérience", a affirmé Petr Raba, vice-président chargé de la gastronomie pour l’Asie-Pacifique chez Marriott International.

Une tendance émergente notable au Vietnam est celle de la troisième génération de chefs vietnamiens, nés dans des familles œuvrant dans le secteur de la restauration, qui ont été formés dans des restaurants étoilés Michelin à l'étranger et qui retournent aujourd'hui au pays. Ces chefs apportent avec eux une pensée créative, des techniques internationales et un fort sentiment de fierté nationale pour redéfinir la cuisine vietnamienne de manière moderne et intégrée.

Photo : N.L/CVN

Les experts prévoient qu'au cours des prochaines années, le Vietnam connaîtra une explosion de restaurants fusion combinant les essentiels du Japon, de l'Europe et des ingrédients locaux, incarnant parfaitement l'idée de "globalisation avec une identité vietnamienne".

En 2025, 96% des convives, qu'ils soient internationaux ou locaux, dans les hôtels Marriott International au Vietnam préfèrent choisir la cuisine vietnamienne, et 80% des restaurants de cette chaîne servent des plats cuisinés selon des méthodes traditionnelles.

De plus, 87% des restaurants et bars des hôtels Marriott au Vietnam mettent l'accent sur l'utilisation d'ingrédients locaux, et 87% appliquent des modèles alimentaires durables comme le concept "de la ferme à la table", ce qui est nettement supérieur à la moyenne régionale de 63%.

Selon Petr Raba, Vice-président en charge de la gastronomie pour la région Asie-Pacifique de Marriott International, avec un objectif de croissance économique à deux chiffres (10%) d'ici 2030, le Vietnam voit émerger une classe jeune et aisée, avide d'expériences culinaires haut de gamme et de qualité.

Cette dynamique se traduit par la multiplication de restaurants fine dining dans les grandes villes comme Hanoï, Hô Chi Minh-Ville, ou Dà Nang, mariant créativité, qualité et tradition, tandis qu'une vague de chefs étrangers voit le Vietnam comme une destination attractive pour développer leur carrière.

Photo : Marriott/CVN

L'apparition de restaurants avant-pionniers tels que Quince, Ănăn Saigon, Gia Hanoi, Tầm Vị ou T.U.N.G. Dining marque une étape audacieuse dans la mutation de la gastronomie vietnamienne - un lieu où le patrimoine s’harmonise avec l'innovation créative. M. Raba a précisé que Marriott International avait organisé pour la deuxième fois le concours "Ngon Challenge" à Dà Nang, visant à réveiller la cuisine du passé et les saveurs vietnamiennes tombées dans l’oubli.

Photo : Tầm Vị/CVN

Dans la catégorie "Best countries for food in the world" (Les meilleures cuisines du monde), les lieux sont choisis selon qu’ils "stimulent vraiment les goûts des convives". Les pays sont notés sur la satisfaction des lecteurs, avec une moyenne de 94 à près de 100 points. Dans ce classement, la gastronomie vietnamienne se distingue à la 4e place avec un score de 96,67, confirmant sa position de destination culinaire mondiale majeure.

Binh Hao - Hoàng Phuong/CVN