Le Vietnam rayonne par sa culture culinaire vibrante et diversifiée

Selon le dernier rapport de Marriott International, le Vietnam et d’autres hauts lieux culinaires d’Asie sont de plus en plus reconnus à l’échelle internationale pour leur culture culinaire vibrante et diversifiée.

>> Déguster un pho vietnamien sur la paradisiaque île de Bali

>> Hanoï figure parmi les meilleures villes d’Asie pour la cuisine de rue

>> Lonely Planet suggère 15 meilleures expériences à vivre au Vietnam

L’étude "The Future of Food 2026", qui explore l’évolution des habitudes et des préférences culinaires dans la région Asie-Pacifique, a également nommé l’Indonésie, les Philippines et la Chine continentale et explore comment ces destinations s’imposent sur la scène culinaire mondiale avec une confiance et une créativité renouvelées.

Photo : ST/CVN

Cette étude approfondie met en lumière les principales tendances qui transforment le paysage culinaire, notamment l’abandon de la gastronomie traditionnelle au profit d’un luxe décontracté, de menus axés sur le confort, d’expériences culinaires immersives et d’un regain d’intérêt pour les saveurs locales.

Selon le rapport, les convives privilégient de plus en plus les rencontres décontractées et personnalisées, où la narration, le divertissement et le design soigné sont tout aussi importants que la cuisine elle-même.

S’appuyant sur les informations de plus de 30 chefs influents, mixologues, initiés du secteur et médias alimentaires régionaux, ainsi que sur les résultats de la première enquête régionale de Marriott auprès des équipes F&B de 270 propriétés sur 20 marchés de l’Asie-Pacifique, le rapport explore comment ces tendances émergentes redéfinissent l’hospitalité et les attentes des clients.

"L’avenir de l’alimentation 2026 illustre comment l’Asie-Pacifique continue de façonner l’avenir de la restauration mondiale", a déclaré Petr Raba, vice-président de la restauration et des boissons pour l’Asie-Pacifique hors Chine chez Marriott International. "De l’essor du luxe décontracté à la restauration axée sur l’expérience, les clients d’aujourd’hui recherchent autant le lien émotionnel que l’excellence culinaire".

Il a ajouté : "En Asie, un nouveau langage culinaire émerge, où qualité rime avec confort, luxe et expérience, et où un repas ne se résume plus à manger, mais à stimuler tous les sens. Comme le montre notre rapport, la nourriture n’est plus seulement un carburant ; c’est une forme de narration, d’identité et de connexion culturelle".

Une nouvelle ère de la restauration s’ouvre avec l’essor du "raffinement décontracté", où la cuisine réconfortante rencontre le raffinement créatif. Des réinterprétations raffinées de classiques incontournables, comme le poulet frit au caviar, aux menus à la carte offrant plus de choix et de personnalité, les chefs de Singapour à Tokyo adoptent une approche à la fois plus décontractée et luxueuse.

Alors que les convives recherchent des plats familiers revisités, des chefs renommés revisitent les classiques du quotidien avec une finesse, une créativité et un attrait visuel dignes d’une cuisine raffinée. Les menus traditionnels à plusieurs plats cèdent la place à des expériences plus rapides et plus flexibles.

Photo : TQ/CVN

Dans toute l’Asie, la restauration se transforme en un festin pour tous les sens, les clients choisissant de dîner dans le noir ou de s’adonner à l’art culinaire. Les chefs intègrent les ingrédients locaux comme éléments constitutifs de leur identité culinaire, s’appuyant sur leur patrimoine et leur expression personnelle. L’accent est de plus en plus mis sur l’approvisionnement en ingrédients locaux, cueillis et souvent oubliés, pour raconter des histoires culinaires plus riches et plus authentiques.

Parmi les établissements Marriott International interrogés en Asie-Pacifique, 85% intègrent désormais des ingrédients ou des plats locaux à leur offre, témoignant d’un appétit croissant pour les produits de saison.

L’intégration croissante de l’IA dans le secteur de l’hôtellerie-restauration promet une efficacité accrue et des expériences culinaires hautement personnalisées. Les avancées technologiques favoriseront l’ingénierie des menus grâce à l’IA, exploitant les retours en temps réel et permettant d’optimiser les combinaisons de plats et les prix.

Parmi les établissements Marriott International interrogés en Asie-Pacifique, 76% adoptent des technologies de gestion des réservations, tandis que 75 % signalent que les réseaux sociaux influencent les décisions des clients concernant les réservations de restaurants et de bars. Si les exploitants adoptent ces outils pour automatiser les tâches et améliorer le service, un défi majeur demeure : maintenir le lien humain qui caractérise l’hospitalité authentique.

Formés dans des cuisines étoilées Michelin, une nouvelle génération de chefs révolutionne la cuisine asiatique. Véritables ambassadeurs culturels, ils utilisent des techniques culinaires modernes et s’inspirent des ingrédients locaux pour sublimer et raffiner la cuisine.

Ils ne se contentent pas de cuisiner ; ils préservent le patrimoine tout en ouvrant une nouvelle voie, prouvant que tradition et innovation peuvent cohabiter harmonieusement dans l’assiette. Cet esprit créatif se retrouve chez les vendeurs ambulants, ou "hawkerpreneurs", qui ajoutent une touche de luxe aux laksa et une touche d’audace aux satays.

VNS/VNA/CVN