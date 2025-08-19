Le Vietnam doit bâtir un hub financier doté de sa propre identité

Le développement du premier centre financier du Vietnam devrait d’abord se concentrer sur le renforcement de la compétitivité régionale avant de s’étendre au marché mondial, a déclaré Philip J. Weights, coprésident de l’Association suisse des FinTech (SFTA).

Photo: VNA/CVN

Alors que le Vietnam célèbre le 80e anniversaire de sa Fête nationale (2 septembre 1945 - 2025), Philip J. Weights a partagé avec l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) son point de vue sur les réalisations socio-économiques du pays ces dernières années et sa détermination à implanter prochainement le centre financier à Hô Chi Minh-Ville (Sud) et à Dà Nang (Centre).

Il s’est dit ravi de partager son expérience avec le Vietnam, mettant en avant son expérience professionnelle dans plusieurs pays asiatiques. Il a observé que, dans la première étape de sa stratégie, le Vietnam devrait privilégier la réussite régionale plutôt que de viser directement le marché mondial.

Selon lui, le facteur clé du succès régional réside non seulement dans la concurrence, mais aussi dans la coopération. En collaboration avec les centres financiers internationaux établis, il considère Singapour comme le leader régional en matière d’innovation technologique et de cadre réglementaire.

Il a souligné que la cité-État utilisait depuis longtemps un modèle de bac à sable pour tester les solutions FinTech, et a jugé encourageant que la résolution récemment adoptée par le Vietnam fasse également référence à ce modèle, notamment dans des domaines spécifiques comme l’open banking et la promotion de la notation de crédit.

Le coprésident de la SFTA a également souligné que le Vietnam pourrait s’inspirer d’autres pôles régionaux tels que Hong Kong (Chine) et Singapour. Il a salué l’adoption par l’Assemblée nationale du Vietnam de la résolution N°222/2025/QH15, qui prévoit la création, l’exploitation, la gestion, la supervision et les mécanismes et politiques spécifiques des hubs financiers internationaux à Hô Chi Minh-Ville et à Dà Nang, afin d’attirer des capitaux et de promouvoir de nouveaux moteurs de croissance. Il a souligné que le succès viendrait probablement de la coopération plutôt que de la seule concurrence.

Lors d’un récent séminaire sur le thème "Construction et exploitation de centres financiers internationaux - Recommandations pour le Vietnam", organisé à Genève avec la participation du président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, et de hauts responsables vietnamiens, la SFTA a signé un protocole d’accord de coopération avec le ministère des Finances. Philip J. Weights a exprimé l’espoir que l’association étende ses activités au Vietnam à l’avenir.

Il a ajouté que le succès régional du Vietnam servirait de tremplin à des réalisations plus vastes. Fort de son expérience à Dubaï, le coprésident de la SFTA a rappelé que, lors de son lancement, le centre financier international de Dubaï ne comptait que deux employés, mais qu’il emploie aujourd’hui plus de 25.000 personnes et joue un rôle important dans l’économie.

Avec la coopération des parties prenantes concernées, il est convaincu que Dà Nang et Hô Chi Minh-Ville apporteront également une contribution importante, non seulement aux économies locales, mais aussi au Vietnam dans son ensemble.

VNA/CVN