La résilience a aidé le Vietnam à se redresser des cendres de la guerre

C’est grâce à la résilience de la nation que le Vietnam s’est relevé des cendres de la guerre et occupe aujourd’hui une place de plus en plus affirmée sur la scène internationale, a affirmé le général P.K. Chakravorty, ancien attaché de défense indien au Vietnam.

>> États-Unis - Inde : lancer un puissant satellite d'observation terrestre

>> Vers un partenariat Inde - Vietnam plus solide

Photo : VNA/CVN

Dans une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à New Delhi à l’occasion du 80e anniversaire de la Révolution d’Août (19 août 1945-2025) et de la Fête nationale (2 septembre 1945-2025), il a déclaré que la Révolution d’Août avait marqué le début de la lutte du peuple vietnamien pour l’indépendance et marqué le premier pas vers l’édification d’un Vietnam unifié.

Selon le général Chakravorty, la Révolution d’Août a inculqué au peuple vietnamien de nombreuses qualités précieuses, telles que l’unité, la coopération, l’adaptabilité, la créativité et une forte volonté de défendre les intérêts nationaux. L’héritage de la révolution a notamment enseigné aux Vietnamiens la primauté de l’intérêt national et de la souveraineté.

Après la réunification nationale, le Vietnam a lancé l’œuvre de rénovation, cherchant une voie au sein d’une économie de marché à orientation socialiste. Le pays a adhéré à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et est devenu un membre actif de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), une organisation aux dimensions économique, culturelle et sécuritaire.

Il est indéniable que les leçons de la Révolution d’Août ont permis au Vietnam d’accomplir d’immenses progrès, a-t-il déclaré, soulignant que partout dans le pays, l’esprit nationaliste demeure une valeur fondamentale, clairement reflétée dans la rue, sur le lieu de travail et dans la vie familiale, ainsi qu’au sein des forces armées.

Le général Chakravorty, qui a vécu et travaillé de 1996 à 1999 au Vietnam, a déclaré comprendre profondément l’importance du 80e anniversaire de la Révolution d’Août pour le peuple vietnamien.

À cette occasion importante, il a adressé ses vœux les plus chaleureux au peuple vietnamien, exprimant l’espoir que le pays poursuivra son développement durable, favorisera la croissance économique, privilégiera la sécurité et restera vigilant face aux défis.

Le général Chakravorty a également souligné l’importance de maintenir un esprit d’amitié, de pratiquer une diplomatie habile et d’avancer constamment avec un état d’esprit positif.

VNA/CVN