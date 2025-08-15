Des universitaires et médias thaïlandais saluent les réformes du Vietnam

Dans une analyse publiée dans le Bangkok Post , l’expert thaïlandais Kavi Chongkittavorn rappelle l’habileté diplomatique du Vietnam dans la gestion de situations complexes, illustrée notamment par sa proactivité à engager des discussions sur les droits de douane avec les États-Unis à l’époque où l’administration de Donald Trump lançait des politiques fiscales.

Sur le plan intérieur, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, a approuvé des politiques nationales alignées sur les grandes orientations internationales. Les réformes juridiques visent à renforcer la gouvernance, la

D’autres experts thaïlandais saluent particulièrement l’intensification de la campagne anticorruption et la réforme de la fonction publique. Cité par le journal The Standard, le professeur agrégé Piti Srisangnam, de l’Université Chulalongkorn et directeur exécutif de la Fondation de l’ASEAN, souligne que cette campagne, initiée sous le mandat de Nguyên Phu Trong, est poursuivie avec vigueur par son successeur.

De son côté, le professeur agrégé Thananan Boonwanna, de l’Université de Khon Kaen et spécialiste de l’histoire vietnamienne, qualifie la réforme administrative en cours de « sans précédent ». Selon lui, elle est en parfaite adéquation avec la vision du Vietnam de devenir un pays à revenu élevé d’ici 2045. Il estime que l’image du Vietnam moderne, tant sur la scène nationale qu’internationale, est aujourd’hui plus claire et affirmée que jamais.

Par ailleurs, les médias thaïlandais ont rapporté l’adoption, le 16 juin dernier, par l’Assemblée nationale du Vietnam, de la loi modifiée sur l’organisation des administrations locales, introduisant un modèle à deux niveaux. Cette réforme s’inscrit dans la stratégie globale du pays visant à garantir un développement rapide, stable et durable, en vue d’atteindre le statut de pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure d’ici 2030.

