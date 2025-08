Mobiliser des ressources pour le Centre financier international

>> Le Premier ministre trace la voie d’un centre financier international au Vietnam

>> Centres financiers internationaux : les investisseurs stratégiques, clés des ambitions du Vietnam

>> Feu vert pour les centres financiers de Hô Chi Minh-Ville et Dà Nang

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé le 2 août à Hô Chi Minh-Ville et à Dà Nang de mobiliser des ressources et de jeter les bases du développement du Centre financier international (IFC) du Vietnam.

Le chef du gouvernement a formulé cette demande lors de la conférence qu'il présidait à Hô Chi Minh -Ville sur la mise en œuvre de la Résolution N°222 de l'Assemblée nationale relative à l'IFC. De hauts responsables du gouvernement et de la ville ont assisté à l'événement, ainsi que des experts internationaux.

La Résolution récemment signée (entrant en vigueur le 1er septembre) introduit une série de mécanismes innovants et compétitifs pour soutenir le développement du centre.

Elle prévoit l'implantation de l'IFC à Hô Chi Minh-Ville et à Dà Nang, avec un fonctionnement, une gestion et une supervision unifiés, tout en valorisant les atouts de chaque localité.

Photo : VNA/CVN

Après l'adoption de la Résolution, un Comité de pilotage a été formé pour aider le gouvernement à orienter les stratégies et l'orientation du développement, et assurer le bon fonctionnement de l'IFC. Présidé par le Premier ministre, ce Comité comprend plusieurs vice-présidents : le vice-Premier ministre permanent Nguyên Hoà Binh (vice-président permanent) ; le secrétaire du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Van Nên ; le ministre des Finances, Nguyên Van Thang ; la gouverneure de la Banque d’État du Vietnam, Nguyên Thi Hông ; et le secrétaire du Comité du Parti de Dà Nang, Nguyên Van Quang.

Le ministère des Finances agit en tant qu’organe permanent du Comité, chargé de la coordination avec les autres parties prenantes, de la préparation des réunions, de la synthèse des avis et propositions, et de l’élaboration de rapports destinés au gouvernement, sur une base périodique ou ponctuelle.

Le Comité fonctionnera selon un régime à temps partiel, en mettant l’accent sur la responsabilité individuelle de ses membres pour proposer des solutions pratiques, efficaces et adaptées au contexte national, en vue d’exploiter pleinement le potentiel du pays, notamment de Hô Chi Minh-Ville et de Dà Nang.

Ce Comité se concentre sur la création d'un cadre juridique spécialisé pour l'IFC ; le développement synchrone des infrastructures et des services essentiels ; la construction d'un écosystème financier moderne ; et la mise en place d'un mécanisme efficace de coordination et de supervision.

Un plan d'action

Photo : VNA/CVN

Un plan d'action a également été publié pour la mise en œuvre de l'IFC, qui prévoit l'achèvement et la mise en service du centre d'ici fin 2025.

Le plan fixe pour objectif la création et la mise en service des deux centres financiers internationaux au Vietnam avant la fin de l'année 2025. Il s'agit d'une percée stratégique visant à mobiliser des ressources financières à moyen et long termes, jetant ainsi les bases d'une nouvelle phase de développement socio-économique pour le pays.

Le plan prévoit l’élaboration d’un cadre juridique spécifique, cohérent, transparent et systémique, accompagné de mécanismes et de politiques préférentielles pour attirer capitaux, technologies, ressources humaines de haute qualité et institutions financières internationales. Des dispositifs de supervision et de gestion des risques seront également mis en place afin d'assurer la sécurité financière et monétaire nationale.

Photo : TH/CVN

Sur le plan infrastructurel, les deux villes s’emploieront à développer des infrastructures essentielles (transports, télécommunications, logistique...). Des projets prioritaires seront achevés d’ici fin 2025.

Concernant les infrastructures numériques, Hô Chi Minh-Ville investira dans les réseaux 5G, les systèmes énergétiques intelligents et les plateformes technologiques pour soutenir les transactions numériques, la fintech et la banque digitale. Dà Nang, de son côté, développera des centres de données, des réseaux blockchain et des normes technologiques liées à l’IoT, à l’IA, au Big Data et à la 5G.

Le plan ambitionne aussi la création d’un écosystème financier moderne, avec des marchés émergents (bourses de matières premières, de crédits carbone), des services de haute technologie, et des services d’appui (juridiques, d’audit, technologiques…) répondant aux standards internationaux.

Le rôle stratégique important d'un IFC

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que le Vietnam entrait dans une nouvelle ère de croissance, avec deux objectifs stratégiques centenaires pour 2030 et 2045. Le gouvernement s'est fixé un objectif de croissance économique de 8,3 à 8,5% en 2025, puis une croissance à deux chiffres les années suivantes.

La création d'un IFC joue un rôle stratégique important pour attirer les investissements étrangers, les technologies et une main-d'œuvre qualifiée, ce qui stimulera le développement économique et la compétitivité du pays.

Photo : ST/CVN

L'IFC contribuera à renforcer la position du Vietnam dans la chaîne de valeur mondiale de la finance, de l'investissement et des services haut de gamme, a-t-il déclaré.

Elle aidera également le pays à développer un écosystème de services financiers et bancaires moderne et de niveau international afin de répondre aux besoins croissants des entreprises et des investisseurs, et à améliorer la transparence, l'efficacité et le respect des normes internationales de son propre marché financier.

En outre, l'IFC devrait être à l'avant-garde de nouveaux modèles financiers, facilitant les actifs numériques, les crédits carbone, la banque numérique et les échanges de matières premières et de produits dérivés, piliers de la finance de demain.

Le développement de l'IFC est une tâche difficile et sans précédent. Il ne faut donc pas se précipiter, ni se montrer trop perfectionniste : des expériences seront tirées lors de sa mise en œuvre.

Il doit garantir un équilibre entre liberté et sécurité financières, ainsi que la transparence, la surveillance et le respect du droit international.

Le Premier ministre a également salué le soutien des entreprises et des partenaires internationaux, et a appelé à l'adoption de nouvelles politiques pour le développement de l'IFC, qui soient disruptives et hautement préférentielles.

Le Premier ministre a demandé aux ministères, aux branches et aux agences centrales de publier rapidement des documents pour guider la mise en œuvre de la résolution de l'Assemblée nationale, afin que Hô Chi Minh-Ville et Dà Nang disposent d'une base juridique pour créer des agences exécutives et des agences de surveillance, et pour assurer rapidement la mise en service de l'IFC.

Ils doivent également collaborer étroitement avec d'autres organisations financières au Vietnam et dans le monde, s'inspirer des expériences d'autres pays et actualiser et améliorer régulièrement le cadre institutionnel de l'IFC afin de garantir de nouveaux mécanismes compétitifs. Hô Chi Minh-Ville et Da Nang vont préparer les ressources, les infrastructures et les conditions favorables au bon développement de leur IFC, et collaborer avec des investisseurs stratégiques et des partenaires financiers pour élaborer de nouveaux produits, services et politiques financiers.

"Les deux villes continueront d'étudier les recommandations des organisations, des milieux d'affaires et des experts internationaux sur les domaines et services financiers susceptibles d'être développés au sein de l'IFC afin d'accroître leur compétitivité, en veillant à ce que les deux villes se développent harmonieusement et se complètent mutuellement", a déclaré le Premier ministre.

L'IFC au Vietnam figurera parmi les 75 centres financiers mondiaux d'ici fin 2035, a-t-il ajouté.

À Hô Chi Minh-Ville, les travaux se concentreront dans les quartiers de Saigon, Bên Thành et Thu Thiêm, couvrant une superficie totale d’environ 793 ha. À Dà Nang, les infrastructures nécessaires seront aménagées au sein du Parc des logiciels numéro 2.

Quê Anh/CVN