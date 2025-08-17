Tous unis contre le mal-logement

La semaine dernière, la Une du numéro 33 nous invitait à réfléchir sur le simple fait de posséder quatre murs et un toit quand on sait qu’encore aujourd’hui.

>> Plus de 266.500 maisons précaires supprimées à travers le pays

>> Dak Lak : élimination des logements précaires, un acte de solidarité envers la communauté

>> Solidarité et entraide : des gestes concrets en faveur des mal-logés

>> Tous pour le peuple, un toit pour tous

Selon les données du ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales de 2024, près de 274.000 foyers - regroupant familles pauvres, quasi-pauvres et celles ayant rendu des services à la révolution et les proches des martyrs - vivent encore dans des logements précaires.

Cette Une nous racontait quatre histoires de solidarité et de compassion. La plus grande photo montrait que les maisons insalubres des habitants du village de Bang La, commune de Trà Leng, ville de Dà Nang (Centre), avaient été remplacées par celles en dur.

Juste en dessous, on découvrait qu’en 2024, la Compagnie d’électricité de Phú Yên (Centre) avait aidé à construire cinq maisons caritatives dans différentes localités, chacune financée à hauteur de 60 millions de dôngs.

Plus bas sur la gauche, un nouveau récit mettait en avant la jeunesse de Hà Tĩnh (Centre) aidant les habitants à déménager, à démolir leurs maisons vétustes, à transporter des matériaux pour pouvoir lancer de nouvelles constructions et réparer de nombreuses habitations.

Enfin, sur le côté droit, on constatait que de très nombreux officiers et soldats de la police ainsi que les forces de sécurité et d’ordre ont activement contribué par leur travail à construire des murs et des toits solides pour la population.

Ces actions sont menées depuis octobre 2024 de manière homogène à l’échelle nationale, grâce à une solide coordination entre ministères, agences centrales et locales. Le Premier ministre Pham Minh Chinh est d’ailleurs clair sur un point : 100% des habitats temporaires et vétustes devront avoir disparu avant le 31 août, à la veille du 80e anniversaire de la Fête nationale.

D’ailleurs, le chef du gouvernement ne se limite pas à donner des directives à distance. Il montre l’exemple en se rendant en personne dans les régions les plus isolées, où un logement décent est encore un rêve. Grâce à lui, début juillet 2025, le programme affichait un taux d’avance-ment remarquable : sur 274.000 logements à traiter, 264.522 avaient été construits ou rénovés, soit 95,3%.

Dans les pages intérieures de ce numéro 33, d’autres belles histoires nous étaient contées. On faisait la connaissance de Dang Thi Hà, de l’ethnie Dao, de la commune de Ngoc My, province de Thai Nguyên (Nord), toute à sa joie d’avoir un nouveau logement grâce au soutien financier du gouvernement.

Enfin, on prenait acte que des maisons spacieuses pour de nombreux ménages pauvres à Chiêm Hoa, province de Tuyên Quang (Nord), étaient en cours de construction.

Tout sauf des histoires à dormir debout !

Hervé Fayet/CVN