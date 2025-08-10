Hô Chi Minh-Ville : cap sur des opportunités touristiques sans limites

Dotée de ressources abondantes, d’un vaste marché et d’infrastructures complètes, Hô Chi Minh-Ville est bien placée pour devenir un hub touristique majeur au Vietnam et dans la région, selon le Service municipal du tourisme.

>> Hô Chi Minh-Ville lance un système de suivi des données touristiques

>> Hô Chi Minh-Ville classée parmi les villes les plus fidélisées au monde

>> Promouvoir le développement touristique à Hô Chi Minh-Ville

Photo : VNA/CVN

Suite à la récente restructuration administrative qui l’a fusionné avec les provinces de Binh Duong et Bà Ria-Vung Tàu, Hô Chi Minh-Ville compte désormais 681 sites touristiques potentiels. Avec une population de plus de 14 millions d’habitants, elle est devenue le plus grand marché touristique intraprovincial du Vietnam, tant par son ampleur que par sa diversité.

La communauté des affaires, en se basant sur la compréhension de la demande du marché et sur l’étude des goûts des touristes, a conseillé à la ville d’adapter les moyens pour développer des zones économiques spéciales et des zones suburbaines en diversifiant les moyens de transport, les produits et les services de connectivité régionale.

Défis et opportunités

De nombreuses entreprises ont estimé que le secteur du tourisme de Hô Chi Minh-Ville devraient organiser rapidement des programmes de promotion touristique, ajuster la planification en fonction de ses besoins de développement dans le nouveau contexte, construire des aires de repos sur les autoroutes pour améliorer la connectivité et l’attractivité des destinations du centre-ville.

L’optimisation de la chaîne d’approvisionnement du tourisme suscite aussi les attentions, en premier lieu les transports, les points de prise en charge et de dépose sur les routes du centre-ville, la formation des ressources humaines locales du tourisme, la connectivité régionale et l’orientation de la ville à devenir un pôle touristique multi-destinations, moderne et durable au niveau national et régional.

La compagnie par actions Les Rives offre des tours sur le fleuve Saigon avec sa flotte de 17 bateaux rapides, selon sa Pdg Liêu Thi My Hanh. Mais avant et après leur fusion administative, les localités riveraines manquent toujours des quais pour le tourisme fluvial. Dans la zone spéciale de Côn Dao, les prix élevés des services, des tarifs aériens et la pénurie de ressources humaines n’ont pas facilité cette destination.

Photo : VNA/CVN

Ngô Chanh Nga, directrice de la compagnie de développement écotouristique Xuyên Mô Hô Tràm a proposé que le secteur du tourisme met en place une ligne de bus reliant le quartier de Hô Tràm à celui de Vung Tàu, avec des horaires de service de 06h00 à 22h00, permettant de découvrir la beauté de la route côtière et de réduire les coûts.

Huynh Phan Phuong Hoàng, directrice générale adjointe de Vietravel, a suggéré qu’avec la diversité des nouvelles ressources et un vaste marché, le secteur du tourisme devrait définir des produits typiques et les regrouper en axes d’expériences et en mode "bac à sable" pour promouvoir les destinations.

Trân Phu Lu, directeur du Centre de promotion du commerce et des investissements de Hô Chi Minh-Ville (ITPC), a souligné que la fusion de Hô Chi Minh-Ville avec les provinces de Binh Duong et Bà Ria-Vung Tàu, le 1er juillet, ouvre des perspectives de développement pour le tourisme de la ville.

Selon le responsable, cette intégration devrait élargir l’espace de développement, diversifier l’offre touristique, améliorer la connectivité régionale et contribuer à la construction d’un écosystème touristique moderne et synchronisé, aligné sur les objectifs de croissance durable.

Cependant, le secteur est également confronté à des défis importants dans cette nouvelle phase, nécessitant une meilleure capacité de gouvernance et une plus grande adaptabilité, a-t-il reconnu, soulignant qu’une coordination étroite entre les autorités et les entreprises est essentielle pour mobiliser des ressources et favoriser un développement touristique durable à long terme.

Nguyên Thi Thanh Thao, cheffe du Service municipal de la planification et du développement des ressources touristiques, a déclaré que le secteur du tourisme de la ville s’est concentrée le développement de produits, de ressources, de marques, la promotion, la formation des ressources humaines et la connectivité régionale.

Par ailleurs, le Département repositionne la stratégie de développement touristique à l’horizon 2030, avec l’accent mis sur six groupes de produits : festivals et événements, tourisme fluvial, produits liés aux valeurs culturelles de la ville, produits touristiques nocturnes, produits liés au tourisme agricole, écologique et communautaire.

Parmi les villes les plus magnétiques

Selon l’enquête "City Pulse 2025 - The Magnetic City" menée par Gensler Research Institute, Hô Chi Minh-Ville se classe au deuxième rang des 65 villes les plus magnétiques au monde, juste derrière Taipei (Taïwan - Chine) mais devant Singapour, Sydney ou Berlin, offrant ainsi des opportunités d’attirer des investisseurs, des experts, des touristes MICE.

Photo : VNA/CVN

Pour Lê Truong Hiên Hoa, directeur adjoint du Service municipal du tourisme, ce résultat démontre que Hô Chi Minh-Ville n’est pas seulement une ville où il fait bon travailler ou voyager, mais qu’elle est devenue une destination où il fait bon vivre et où il fait bon séjourner, et qui inspire ses habitants à long terme.

Une ville qui retient ses habitants est une endroit qui a la capacité de retenir les touristes, en particulier les visiteurs de longue durée, les experts internationaux et les jeunes en déplacement à l’international. Ce résultat constitue un fondement important pour que le tourisme de Hô Chi Minh-Ville et celui du pays tout entier se positionnent comme une image urbaine moderne, dotée d’une identité et d’une profondeur culturelles, a-t-il déclaré.

Le Service municipal du tourisme travaille en coordination avec d’autres secteurs pour développer les espaces verts, le réseau de transport fluvial et réseau de métro, exploiter les infrastructures existantes pour organiser diverses activités culturelles, artistiques et de divertissement, s’oriente résolument vers le développement de l’écotourisme et de modèles de tourisme durable, a-t-il indiqué.

VNA/CVN