La diplomatie vietnamienne trace une nouvelle voie pour les affaires consulaires et la protection citoyenne

À l’occasion du 80 e anniversaire du secteur diplomatique (28 août 1945-2025), la vice-ministre des Affaires étrangères, Lê Thi Thu Hang, a présenté les principales étapes et contributions des affaires consulaires et de la protection citoyenne à la diplomatie vietnamienne, ainsi que les orientations stratégiques pour renforcer ces efforts dans la nouvelle phase de développement.

Photo : VNA/CVN

Depuis ses débuts, les affaires consulaires et la protection des droits et intérêts des citoyens ont figuré au cœur des missions du secteur diplomatique. Initialement chargés de promouvoir le patriotisme, de mobiliser les Vietnamiens de l’étranger pour leur pays et de participer aux guerres de résistance, les premiers bureaux consulaires ont été ouverts en Inde, au Myanmar et en Indonésie, jetant les bases de la création de missions diplomatiques et marquant les premiers pas dans le domaine de la protection consulaire et citoyenne, a-t-elle déclaré à la presse.

Au cours des 80 dernières années, ce travail a obtenu des résultats significatifs, contribuant au succès global des affaires étrangères et gagnant la reconnaissance du Parti, de l’État et du peuple.

Elle a expliqué que le ministère des Affaires étrangères a toujours agi avec urgence et le plus grand sens des responsabilités, plaçant la sécurité des citoyens au-dessus de tout. Dans un monde de plus en plus complexe, marqué par les conflits armés, le terrorisme, la criminalité, les catastrophes naturelles et les conditions météorologiques extrêmes, l’intégration croissante du Vietnam a généré de nouvelles exigences et de nouveaux défis pour ce travail.

Au-delà de la gestion des procédures courantes, de la délivrance de documents ou de la mise en œuvre des mesures de protection standard, le ministère des Affaires étrangères, en collaboration avec d’autres ministères et agences, a mené des campagnes d’évacuation à grande échelle dans les zones de conflit, de troubles politiques, de catastrophes naturelles et de pandémies, telles que les évacuations d’Irak (1991), de Libye (2011, 2014), d’Ukraine (2022), du Myanmar (2023) et, plus récemment, du conflit israélo-iranien, veillant à ce qu’aucune victime vietnamienne ne soit déplorée.

Les agents consulaires n’ont pas ménagé leur propre sécurité pour sauver des otages des pirates ou se sont rendus dans des zones sinistrées où des répliques se produisaient encore. Ces efforts ont renforcé la crédibilité du ministère et la confiance du public dans les politiques judicieuses et humaines du Parti et de l’État.

Grâce à une approche centrée sur les personnes et les entreprises, a-t-elle poursuivi, les services consulaires nationaux et internationaux ont été réformés pour gagner en transparence et en efficacité, contribuant ainsi à une administration axée sur le service, efficace et efficiente. La simplification des procédures administratives, associée à la transformation numérique, a été encouragée afin de gagner du temps et de réduire les coûts de conformité, la satisfaction des citoyens étant le critère de performance. Des propositions politiques innovantes concernant les entrées et sorties, les exemptions de visa, la nationalité et la migration ont été soumises dans les délais.

Parmi les initiatives notables figurent la rédaction et la modification de documents juridiques, le pilotage de services consulaires en ligne de bout en bout, l’introduction de la prise de rendez-vous en ligne via le VNeID et la décentralisation de certaines procédures vers les autorités locales.

La coopération internationale sur les questions consulaires et migratoires a été élargie et intensifiée grâce à des mécanismes de consultation réguliers avec des partenaires clés.

Au niveau bilatéral, des questions consulaires complexes ont été résolues efficacement, contribuant ainsi à renforcer les relations diplomatiques du Vietnam avec d’autres pays et à répondre aux demandes et aux intérêts de ses citoyens.

Photo : VNA/CVN

Au niveau multilatéral, le Vietnam a activement contribué aux initiatives des mécanismes, processus et forums mondiaux et régionaux sur les migrations, notamment en participant à l’élaboration et à l’adoption du Pacte mondial des Nations unies pour des migrations sûres, ordonnées et régulières (PMM), conformément à ses préoccupations et à ses intérêts.

Cela a contribué à conférer au Vietnam une nouvelle stature en tant qu’"ami, partenaire fiable et membre responsable de la communauté internationale", qui s’associe pour relever ensemble les défis mondiaux communs, protégeant ainsi au maximum les droits et les intérêts légitimes des citoyens vietnamiens à l’étranger.

Alors que le Vietnam entre dans une nouvelle phase de développement, des changements rapides dans tous les domaines imposeront de nouvelles exigences en matière de protection consulaire et de protection des citoyens. Cela exige de profonds changements de conscience, de mentalité et d’action, selon la vice-ministre Lê Thi Thu Hang.

Quatre axes prioritaires

Parmi les quatre axes prioritaires, la rénovation des mentalités et l’avancée en matière de perfectionnement institutionnel et politique poseront les bases d’une innovation globale dans le travail consulaire et de protection des citoyens, contribuant ainsi à la création et au maintien d’un environnement favorable aux échanges, aux investissements et à l’intégration des personnes et des entreprises.

La transformation numérique doit être accélérée, tout comme la promotion de l’application des sciences et des technologies, et une réforme en profondeur des méthodes de travail doit être mise en œuvre afin de moderniser le travail consulaire et de protection des citoyens.

Il est également nécessaire d’être plus proactif dans la coopération internationale sur les affaires consulaires et migratoires, en développant et en innovant les mécanismes et les contenus de coopération consulaire avec d’autres pays ; en échangeant activement les expériences internationales en matière de gestion des questions consulaires ; et en participant à des accords et traités internationaux adaptés à la situation du Vietnam.

Le ministère des Affaires étrangères continuera de proposer activement des initiatives et d’apporter des contributions substantielles aux mécanismes et processus internationaux et régionaux sur les migrations, affirmant ainsi le rôle actif et responsable du Vietnam dans les efforts conjoints en matière de gouvernance mondiale des migrations et contribuant à l’élaboration de règles communes pour la région et le monde, a-t-elle fait savoir.

La responsable a également souligné la nécessité de réformer en profondeur la formation du personnel chargé des affaires consulaires et de la protection des citoyens, tant au niveau national qu’international, ainsi qu’aux niveaux central et local, afin de constituer un personnel compétent, fiable et dévoué, capable de répondre aux exigences et aux missions de la nouvelle situation.

Avec un esprit d’unité, de réforme, de percée, de responsabilité et de discipline, a-t-elle affirmé, les agents consulaires et de la protection des citoyens relèveront tous les défis pour s’acquitter des missions qui leur ont été confiées par le Parti, l’État et le peuple, au service de la Patrie et du peuple avec le plus grand dévouement.

VNA/CVN