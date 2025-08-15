Le Vietnam, source d’inspiration pour le peuple palestinien, selon le Parti communiste israélien

Le Vietnam demeure un symbole de l'esprit révolutionnaire et de la libération nationale, inspirant le mouvement de lutte du peuple palestinien, a déclaré Issam Makhoul, membre du Bureau politique du Parti communiste israélien et président du Front démocratique pour la paix et l'égalité (Hadash), lors d'une table ronde politique organisée le 14 août à Haïfa avec la cellule du Parti à l'ambassade du Vietnam en Israël. Il a exprimé son admiration pour la lutte pour l'indépendance ainsi que pour l'œuvre de Dôi Moi (Renouveau) et de développement du Vietnam.

L'ambassadeur du Vietnam en Israël, Ly Duc Trung, a réaffirmé la position constante du Vietnam en faveur de la solution à deux États pour la question palestinienne, basée sur les frontières de 1967, conformément aux résolutions des Nations unies. Il a souligné que le Vietnam poursuit une politique étrangère indépendante, autonome, multilatérale et diversifiée, contribuant à la paix, à la stabilité et au développement durable dans le monde.

Photo: VNA/CVN

Les deux parties ont échangé sur la situation au Moyen-Orient, en particulier sur l'évolution de la situation dans la bande de Gaza, et partagé leurs points de vue sur les efforts de lutte pour la paix, la démocratie et les droits de l'homme.

Le président du Hadash a indiqué que les forces de gauche en Israël, comprenant Juifs et Arabes, continuent de s'opposer à la guerre et de défendre les droits du peuple palestinien malgré de nombreuses difficultés.

Elles ont convenu de renforcer la coopération entre le Parti communiste du Vietnam et le Parti communiste israélien/Hadash, de promouvoir les échanges entre organisations de masse, forces progressistes et mouvements de gauche des deux pays, ainsi que d'intensifier les liens avec les mouvements progressistes du Moyen-Orient.

L'ambassadeur Ly Duc Trung a rappelé l'histoire de la révolution vietnamienne au cours des 95 dernières années, depuis la fondation du Parti, les 80 ans depuis la Déclaration d'indépendance par le Président Hô Chi Minh, et les jalons diplomatiques majeurs comme les conférences de Genève en 1954 et de Paris en 1973, qui ont permis de créer un environnement pacifique pour bâtir et développer le pays tout en renforçant sa position internationale.

En conclusion, Issam Makhoul a affirmé : "Le Vietnam n'est pas seulement un ami, mais aussi une preuve vivante que les peuples opprimés peuvent pleinement conquérir leur liberté, leur indépendance et construire un pays prospère".

Dans l'après-midi du même jour, l'ambassadeur Ly Duc Trung a assisté à la cérémonie d'adhésion de 15 nouveaux membres du Parti communiste israélien et du Hadash. Avant cette cérémonie, il avait échangé avec Aida Tuma Suliman, députée à la Knesset et membre du Parti communiste israélien depuis près de 40 ans.

VNA/CVN