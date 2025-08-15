Cà Mau priorise l'affectation des cadres compétents et expérimentés

La province de Cà Mau (extrême-Sud) a obtenu de nombreux résultats remarquables, notamment dans le fonctionnement du modèle d’administration locale à deux échelons. Le secrétaire du Comité du Parti de Cà Mau, Nguyên Hô Hai, a répondu aux questions du correspondant de l’Agence Vietnamienne d’Information.

>> Cà Mau lance les pistes pour son projet de crédits carbone verts

>> Les mangroves regagnent du terrain dans les zones côtières de Cà Mau

>> La province de Cà Mau émerge de la mer

>> Cà Mau encourage les recherches scientifiques au service de l’agriculture durable

>> Cà Mau achève son programme d'éradication de l'habitat précaire avec cinq mois d'avance

Photo : Tuân Kiêt/VNA/CVN

Après plus d’un mois de mise en service officielle du système politique, en appliquant le modèle de gouvernance locale à deux échelons, comment évaluez-vous les résultats initiaux atteints par la province ?

Après plus d’un mois de mise en service officielle du modèle de gouvernance locale à deux échelons, le système politique de la province de Cà Mau a commencé à fonctionner de manière stable et fluide, assurant la bonne réalisation des fonctions de gestion étatique ainsi que le service aux citoyens et aux entreprises. L’organisation du système a été mise en œuvre de manière rapide, déterminée et conformément au calendrier prévu. Le personnel des cadres et des fonctionnaires a été globalement placé de façon appropriée et stable sur le plan idéologique. Les organes étatiques, les organisations du Parti, le Front de la Patrie et les associations politiques et sociales des niveaux provincial et communal ont été créés, consolidés et réorganisés dans un sens plus épuré, conformément aux directives du centre. Le Centre de services administratifs provincial a été renforcé et un centre similaire a été établi conformément à la réglementation au niveau communal. La décentralisation et la déconcentration ont été mises en œuvre en temps opportun, avec une définition claire des responsabilités de chaque échelon et de chaque secteur, contribuant ainsi à améliorer la qualité et l’efficacité du traitement des procédures administratives et du service rendu aux citoyens et aux entreprises.

Ce qui est réjouissant, c’est que l’ensemble du système politique, les cadres, les membres du Parti et la population provinciale ont fait preuve d’un grand sens des responsabilités, manifestant un large consensus et un soutien à la politique du Parti et de l’État. Cela constitue une base solide pour continuer à perfectionner le modèle et à accroître l’efficacité des activités selon le modèle de gouvernance locale à deux échelons dans le futur.

Pourriez-vous me dire comment l’organisation du système de gouvernance locale selon le modèle à deux échelons a influé sur l’efficacité de la gestion, de l’administration et du service rendu aux habitants et aux entreprises ?

L’organisation du gouvernement local selon ce modèle a rapproché l’administration des citoyens, favorisant l’initiative et renforçant le rôle, la responsabilité ainsi que les capacités de gestion et d’administration des responsables de chaque organisme ou organisation. Par ailleurs, l’esprit et le sens des responsabilités des cadres et fonctionnaires ont beaucoup évolué positivement, passant d’une exécution des obligations administratives à un service rendu à la population. En particulier, l’accent est mis sur la résolution des difficultés rencontrées par la population et les entreprises dans le traitement des procédures administratives. Le Comité provincial du Parti est résolu à appliquer la ligne directrice "mettre les citoyens et les entreprises au centre, prendre leur satisfaction comme critère d’évaluation de la qualité des activités de l’appareil administratif étatique" ; il a renforcé et mis en service le Centre de services administratifs publics au niveau provincial ainsi que dans les 64 communes et quartiers, qui ont déjà démontré leur efficacité. Les infrastructures, les équipements matériels et techniques ont aussi bénéficié d’investissements modernes de la province, et le système d’application des technologies de l’information est connecté de manière intégrée et fonctionne de façon fluide. Les procédures de traitement des dossiers ont été simplifiées et raccourcies, facilitant ainsi la résolution rapide et efficace des formalités administratives pour les citoyens et entreprises. Ceci est considéré comme une percée, ayant un effet positif en transformant l’image de l’administration provinciale vers un modèle plus professionnel, moderne et au service du public, ce qui lui vaut une adhésion et une appréciation élevées de la population et des entreprises.

Photo : Kim Há/VNA/CVN

Quelles sont les principales difficultés et défis dans le processus de mise en œuvre du nouveau modèle à Cà Mau ces derniers temps, et quelles solutions la province a-t-elle proposées pour y remédier ?

En plus des résultats initiaux obtenus, le Comité provincial du Parti a également identifié plusieurs difficultés et défis majeurs nécessitant une attention rapide pour améliorer le fonctionnement du gouvernement local à deux niveaux à l’avenir. Plus précisément, il y a une certaine appréhension au changement chez une partie des cadres, fonctionnaires et employés publics. Certaines communes et quartiers ont d’abord rencontré des difficultés dans la planification et les méthodes d’organisation. Le reclassement et la réaffectation du personnel ont parfois été excessifs ou insuffisants localement, ce qui a initialement affecté l’efficacité du fonctionnement de l’appareil. Par ailleurs, les infrastructures matérielles et techniques au niveau communal restent limitées, entraînant parfois des interruptions dans le traitement des dossiers administratifs. Le logiciel de service public a aussi été surchargé à certains moments en raison du traitement simultané de nombreux dossiers. Les bureaux dispersés, du fait de l’utilisation des anciens locaux pour installer différents organes et unités, ont également compliqué la gestion et la direction administrative.

Face aux difficultés et défis mentionnés précédemment, la province de Cà Mau a pris l’initiative de promulguer des plans et des directives concrètes, étroitement adaptées à la réalité du terrain. Des groupes de travail ont été créés par le Comité provincial du Parti, le Conseil populaire provincial, ainsi que par les départements et agences concernés, afin de venir directement aux sièges communaux pour chercher à comprendre les difficultés et résoudre rapidement les questions chaudes.

Parallèlement, la province met l’accent sur l’organisation de formations et d’encadrements pour les cadres à tous les niveaux dans l’utilisation du système de gestion documentaire. Elle procède également à un réexamen et à une restructuration de l’organisation administrative locale selon le principe « clair dans les responsabilités, les tâches et les missions ». L’application accrue des technologies de l’information et l’amélioration des procédures administratives sont aussi prioritaires. En particulier, la province veille à la mise en œuvre complète des politiques en faveur des cadres, fonctionnaires, employés publics et travailleurs affectés par le changement.

Le Comité provincial du Parti considère que cette phase initiale, bien qu’elle comporte encore des difficultés et des obstacles, est cruciale. Dans un esprit de proactivité, d’écoute et de détermination, Cà Mau continue à perfectionner progressivement le modèle et à renforcer l’efficacité des opérations des autorités locales, afin de répondre aux exigences d’un développement durable dans cette nouvelle phase.

Dans le contexte de la fusion des limites administratives et de la consolidation des organes, comment la province procède-t-elle à l’affectation et à la répartition du personnel pour assurer stabilité et valorisation des compétences ?

Pour garantir stabilité et valorisation des compétences, la Permanence du Comité provincial du Parti suit rigoureusement les directives du Bureau politique, du Secrétariat et du Comité central du personnel. Elle prépare minutieusement les plans de ressources humaines en examinant, classifiant et évaluant les cadres selon leurs qualités politiques, leur formation, leurs capacités pratiques et leurs résultats professionnels. La province priorise le maintien des cadres compétents, expérimentés et possédant des qualités politiques, qui servent de base à l’attribution et la répartition, suivant le principe "regarder le travail, choisir la personne". Par ailleurs, pour garantir que les missions communales soient exécutées sans interruption dans le cadre du modèle à deux échelons, le Comité permanent a ordonné un examen du personnel des fonctionnaires et employés publics provinciaux possédant des compétences spécialisées afin de renforcer le soutien aux niveaux communaux. Une attention particulière est aussi portée à la mise en œuvre des politiques visant les travailleurs en surplus ou affectés par la réorganisation liée au personnel cadre, fonctionnaires et employés publics. Le Comité provincial du Parti continue de renforcer l’efficacité et l’efficience du système politique dans l’application de ce modèle, en plaçant l’humain au centre, en associant réorganisation, formation et développement des cadres.

Quelles seront les directives prioritaires de la Permanence du Comité provincial du Parti de Cà Mau pour parfaire le système politique et valoriser l’efficacité du modèle de gouvernance locale à deux échelons ?

Pour poursuivre l’amélioration du système politique et renforcer l’efficacité du modèle de gouvernance locale à deux échelons dans les prochains temps, la Permanence du Comité provincial du Parti prévoit d’orienter ses actions autour de plusieurs missions prioritaires.

Photo : Kim Há/VNA/CVN

Premièrement, continuer à mettre en œuvre efficacement les résolutions et conclusions du Centre, en particulier l’organisation du système selon le modèle de gouvernement local à deux échelons, en assurant une fluidité conforme au calendrier et à la qualité attendus ; stabiliser les conditions de vie de la population, garantir les exigences en matière de développement socio-économique, ainsi que la défense et la sécurité sur le territoire ; consolider l’organisation administrative, veiller à un fonctionnement continu, fluide, sans chevauchement ni duplication. Le Comité provincial du Parti se concentre sur la réorganisation et l’amélioration de la qualité des cadres et fonctionnaires ; appliquer correctement les politiques à l’égard des cadres, fonctionnaires, employés publics et forces armées durant le processus de réorganisation administrative de l’appareil politique ; organiser le réaménagement et l’affectation des sièges, lieux de travail des organes, unités ainsi que des logements de fonction pour les cadres et fonctionnaires ; accélérer le rythme de réorganisation et de traitement des biens immobiliers des organes, organisations et unités ; exploiter efficacement le bien public.

Deuxièmement, organiser les congrès des comités du Parti à tous les niveaux en garantissant le respect des délais et des exigences conformes à la Directive n° 45-CT/TW datée du 14 avril 2025 du Bureau politique concernant "les congrès des comités du Parti à tous les niveaux pour organiser le XIVe Congrès national du Parti", aux documents d’orientation du Centre ainsi qu’au plan du Permanence du Comité provincial du Parti.

Troisièmement, organiser l’étude approfondie, la compréhension et l’élaboration de résolutions thématiques, de programmes et de plans d’exécution des Résolutions des congrès des comités du Parti à tous les niveaux, ainsi que de la Résolution du Congrès provincial du Parti pour le mandat 2025-2030 ; se concentrer sur la communication et la promotion des mouvements d’émulation patriotique dans divers domaines en préparation du XIVe Congrès national du Parti.

Quatrièmement, appliquer de manière rigoureuse et efficace les résolutions du Parti. En particulier, se concentrer sur le "Quatre Résolutions-pillier" portant sur la science et la technologie, l'innovation, la transformation numérique ; l'intégration internationale ; l'élaboration et l'application des lois ; le développement de l'économie privée ; la mise en œuvre des missions et mesures visant à renforcer la décentralisation, la répartition des pouvoirs, et la définition claire des compétences entre les gouvernements central et local à deux niveaux ; ainsi que le recensement complet des ressources, des avantages et des conditions de développement de la province de Cà Mau.

Cinquièmement, diriger et orienter l’élaboration d’un plan de mise en œuvre de la Directive n° 46-CT/TW, datée du 16 mai 2025, du Bureau politique relative à la direction des élections des députés de la XVIe législature de l’Assemblée nationale et des députés des conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031 ; garantir que ces élections soient menées de manière démocratique, équitable, conforme à la loi, sécurisée, économique et constituent véritablement une grande fête démocratique pour tout le peuple.

Sixièmement, renforcer la discipline et la rigueur administrative ; s’attaquer résolument aux comportements d’évitement des responsabilités, de renvoi de la tâche, ainsi qu’à la peur de l’erreur et de l’engagement ; construire une équipe de cadres et fonctionnaires dotés d’une ferme assise politique, de compétences professionnelles, de qualités éthiques et d’un haut sens des responsabilités. La province met l’accent sur la prévention et la lutte contre la corruption, le gaspillage et les phénomènes négatifs dans toute la société ; elle adopte des mécanismes, politiques et mesures concrètes pour exploiter efficacement les ressources disponibles.

Quel message souhaiteriez-vous adresser aux cadres, membres du Parti et à la population en cette période cruciale de mutation ?

Dans cette phase cruciale, en tant que responsable principal du Comité provincial, j’appelle chaque cadre et membre du Parti à élever leur sens des responsabilités, faire preuve de solidarité, créativité et dévouement ; poursuivre l’apprentissage et renforcer leurs compétences pour s’adapter aux innovations organisationnelles, tout en conservant une haute qualité morale, restant proches des habitants, à leur écoute et à leur service. Il est essentiel que chacun considère la population comme centre et sujet principal de toutes les politiques et actions. Chaque cadre et membre doit faire preuve d’initiative et d’exemplarité, surmonter les difficultés, et contribuer à la stabilité et au développement. La population doit continuer de faire confiance à la direction du Parti et s’unir aux autorités pour bâtir une Cà Mau prospère. Toutes les opinions et attentes des citoyens seront écoutées et traitées rapidement pour garantir leurs droits et une vie meilleure. Le succès de Cà Mau dépend de la solidarité et de l’unité de tous. Pour bâtir une Cà Mau moderne, avec un système politique efficace, une économie durable et un niveau de vie en progrès constant, tout le système politique et la population doivent s’unir pour transformer défis en opportunités et aspirations en réalité. L’esprit "Cà Mau unie - s’étendant durablement" écrira un nouveau chapitre brillant pour cette région frontalière, où chaque habitant sera fier, heureux et prospère.

Kim Há - Hoàng Phuong/CVN