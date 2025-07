Le Vietnam connaît une vague d'investissements massifs dans les centres de données

>> Davantage d'investissements dans les centres de données au Vietnam

Selon le dernier rapport intitulé "Panorama d'investissement dans les centres de données en Asie-Pacifique" publié par Cushman & Wakefield, le rendement sur coût (Yield on Cost - YoC) au Vietnam est le deuxième plus élevé de toute la région, oscillant entre 17,5% et 18,8%, juste derrière Singapour, le marché leader, dont le YoC se situe entre 21% et 23%.

Photo : VNA/CVN

Depuis début 2025, plusieurs projets majeurs ont été lancés. Le groupe CMC a reçu l'autorisation de construire le centre de données CMC Hyperscale DC dans le Parc de haute technologie de Hô Chi Minh-Ville, pour un montant de 250 millions de dollars. Le chantier devrait démarrer en 2026. Également à Hô Chi Minh-Ville, le groupe Viettel a lancé en avril un centre de données de 140 MW, parmi les dix plus grands de la région. Sa première phase devrait entrer en service au premier trimestre 2026.

À Hanoï, VNPT a mis en service son 8ᵉ centre de données dans le Parc de haute technologie de Hoà Lac, tandis que VNG exploite un centre de données dans la zone franche de Tân Thuân avec 410 racks, qui devrait passer à 1.600. FPT Telecom et MobiFone accélèrent eux aussi leurs investissements.

Au Vietnam, le coût moyen de développement par mégawatt (MW) de capacité des centres de données s'élève à 7,1 millions de dollars, soit un niveau nettement inférieur à la moyenne régionale de 10,1 millions de dollars par mégawatt, et représentant près de la moitié du coût observé au Japon, le marché le plus onéreux avec 16,1 millions de dollars par mégawatt.

Un autre facteur clé renforçant l'attractivité du marché réside dans la politique d'ouverture vigoureuse menée par le gouvernement.

Pritesh Swamy, directeur de la recherche sur les centres de données en Asie-Pacifique chez Cushman & Wakefield a souligné que, la récente décision du Vietnam d'autoriser les investisseurs étrangers à construire et exploiter librement des centres de données sans obligation de partenariat local constitue une avancée majeure, illustrant l'engagement ferme du gouvernement en faveur du développement des infrastructures numériques.

Par ailleurs, la situation géographique stratégique du Vietnam, à proximité des câbles sous-marins internationaux en fibre optique, constitue un atout majeur. Des localités comme Hanoï, Hô Chi Minh-Ville, Dà Nang, Binh Duong et Bac Ninh attirent les projets grâce à leur connectivité internationale.

Outre les avantages, le marché vietnamien des centres de données est également confronté à de nombreux défis, tels que la nécessité de garantir le système électrique pour répondre aux besoins des centres de données à grande échelle, la pénurie de ressources humaines spécialisées dans la gestion et l'exploitation des centres de données, etc.

Parallèlement, l'infrastructure du réseau vietnamien, en particulier la connectivité aux câbles sous-marins internationaux demeure limitée, avec seulement cinq lignes actuellement en service et deux en cours de construction, un chiffre inférieur à celui de la plupart des pays de la région.

Selon les experts, si le Vietnam poursuit l'amélioration de ses infrastructures numériques, garantit un approvisionnement électrique stable et met en place un cadre politique favorable, il pourrait tout à fait devenir le nouveau hub des centres de données en Asie du Sud-Est d'ici cinq à dix ans.

VNA/CVN