Le Vietnam s’enquiert de l’expertise suisse pour ses centres financiers internationaux

Le Vietnam espère que les autorités et les experts suisses partageront leur expérience et proposeront des recommandations pratiques au Vietnam pour la création, la gestion et l’exploitation de centres financiers internationaux, a déclaré le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân.

Photo : VNA/CVN

S’exprimant lors d’un séminaire sur le développement et l’exploitation des centres financiers internationaux en Suisse, le 28 juillet au matin (heure locale), Trân Thanh Mân a souligné que si la place financière internationale est un modèle établi de longue date en Suisse, elle reste un concept nouveau pour le Vietnam, qui a donc besoin de l’expérience de pays comme la Suisse dans ce domaine.

Le législateur suprême a souligné que malgré les nombreux défis liés aux incertitudes mondiales, le Vietnam a réalisé des progrès socio-économiques notables, contribuant à stabiliser la macroéconomie et à contenir l’inflation.

Il a souligné que le Vietnam est actuellement la 34e économie mondiale et continue d’être reconnu par les organisations internationales pour sa dynamique de croissance. En 2024, la croissance du PIB du pays a atteint 7,09%, les 15 objectifs socio-économiques ayant été atteints ou dépassés. Son PIB s’élevait à plus de 470 milliards de dollars et le revenu moyen par habitant avoisinait les 4.700 dollars.

Le 27 juin, l’Assemblée nationale du Vietnam a adopté la Résolution n°222/2025/QH15 relative à la création, au fonctionnement, à la gestion et à la supervision d’un centre financier international à Hô Chi Minh-Ville et à Dà Nang, ainsi qu’à des mécanismes et politiques spécifiques pour ce centre. Cette initiative vise à attirer les flux de capitaux et à favoriser de nouveaux moteurs de croissance.

Photo : VNA/CVN

Le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a également souligné la relation traditionnelle de longue date entre le Vietnam et la Suisse, soulignant que ces dernières années ont vu les liens politiques et diplomatiques se renforcer grâce à des visites de haut niveau et à des dialogues bilatéraux.

Reconnaissant le grand potentiel et les avantages des deux pays, il a demandé aux missions diplomatiques vietnamiennes en Suisse de renforcer la coordination avec les autorités locales et les organisations internationales ici pour résoudre rapidement les difficultés qui surgissent lors de la mise en œuvre des accords de coopération entre les deux pays et créer des conditions favorables pour attirer davantage d’investisseurs suisses au Vietnam, ainsi que d’investisseurs vietnamiens dans ce pays d’Europe centrale, en particulier dans les secteurs correspondant aux forces et aux besoins des deux parties.

Les délégués et experts suisses ont hautement apprécié la décision du Vietnam de créer un centre financier international, la considérant comme une initiative stratégique s’inscrivant dans la tendance mondiale à une intégration financière approfondie. Ils ont également exprimé leur confiance et souligné que le Vietnam réunit les conditions nécessaires à la création de centres financiers internationaux.

Évoquant les facteurs favorables à la création et au fonctionnement de ces centres, Guillaume Hingel, du Forum économique mondial (FEM), a souligné qu’une main-d’œuvre qualifiée est un élément clé de leur création.

Selon lui, le Vietnam, fort de sa population jeune, dispose d’un atout majeur dans ce domaine. De plus, le pays doit développer une infrastructure technologique avancée pour soutenir les systèmes de paiement en temps réel ; garantir une gouvernance transparente des services publics et de l’accès aux données ; et adopter de nouvelles technologies pour protéger la confidentialité des données.

Guillaume Hingel a souligné que le Vietnam connaît des changements importants et progresse dans ces domaines. Il devrait renforcer la coopération en matière de gestion financière et adopter une approche équilibrée et bien réglementée de l’application de l’intelligence artificielle (IA).

Photo : VNA/CVN

Les participants ont également discuté des stratégies et des cadres juridiques pour le développement d’un centre financier international au Vietnam, ainsi que du financement du développement, de la banque numérique, de la fintech, de la finance inclusive et des stratégies fintech pour ces centres.

Lors de cet événement, le président de l’Assemblée nationale du Vietnam a assisté à la signature d’un protocole d’accord entre le ministère vietnamien des Finances et le Forum économique Suisse - Vietnam visant à renforcer la coopération en matière d’investissement et de développement de la place financière internationale ; ainsi qu’à la signature d’un autre protocole d’accord entre le ministère vietnamien des Finances et l’Association suisse des technologies financières (SFI) portant sur la coopération pour le développement de la place.

VNA/CVN