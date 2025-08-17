80e anniversaire de la Fête nationale : un voyage pour transformer l’impossible en possible

En 80 ans de lutte pour l’indépendance et de construction du pays, le Vietnam a prouvé que l’impossible était possible. Chaque fois que le pays pensait que le succès était compromis, il a su trouver le moyen de le surmonter.

C’est le point de vue partagé par Clément Ngu, journaliste à Nikkei Asia au Royaume-Uni, lors d’une récente interview accordée aux correspondants de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) au Royaume-Uni, à l’approche du 80e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam.

Clément Ngu a expliqué que cela se reflétait chez le dirigeant vietnamien, Hô Chi Minh, au début des années 1940 et 1950, plus tard dans la guerre menée par les États-Unis et dans la lutte contre la pauvreté d’après-guerre.

On le constate également aujourd'hui, le pays tablant sur une croissance de 8% cette année et visant une croissance à deux chiffres l'année prochaine, après avoir constamment dépassé les prévisions de croissance socio-économique dans les années 1980, 1990, 2000, 2010 et 2020.

Clement Ngu a souligné que depuis le Dôi Moi (Renouveau) en 1986, le PIB du Vietnam a été multiplié par 100, tandis que le PIB par habitant a été multiplié par plus de six, passant de moins de 700 dollars à près de 4.500 dollars en 2023.

Le pays a également sorti des millions de personnes de la pauvreté, a-t-il déclaré, citant la baisse du taux de pauvreté de 80% au début des années 1990 à moins de 5% en 2020, réduisant ainsi de moitié la pauvreté avec 12 ans d'avance sur les Objectifs du Millénaire pour le développement des Nations unies.

Membre actif de la communauté internationale

Le Vietnam a également franchi une étape symbolique à la fin des années 1980, passant du statut de pays importateur de produits alimentaires à celui de grand exportateur agricole grâce à l'introduction du Contrat 10, un mécanisme qui a ouvert la voie au développement agricole par la décollectivisation de l'agriculture et l'autonomie des agriculteurs.

Dans les années 2000, une vague de réformes des entreprises publiques et un essor des entreprises privées ont fait du secteur privé un moteur essentiel de l'emploi et de l'innovation.

En matière de relations extérieures, le Vietnam a été un membre actif de la communauté internationale, ouvert à la collaboration internationale et contribuant aux processus de paix mondiaux, a déclaré Clement Ngu, citant le sommet de 2019 entre les présidents Kim Jong-un et Donald Trump à Hanoï ou les récentes visites de hauts dirigeants chinois, russes et américains en neuf mois comme exemples du rôle actif du Vietnam en tant qu'artisan de la paix.

Clement Ngu estimait que ces événements démontraient la position unique et la force du Vietnam, capable de tirer parti de la collaboration avec différents pays et de gérer les puissances concurrentes à une époque de compétition entre grandes puissances, transformant les rivalités en une situation gagnant-gagnant pour le Vietnam.

Parallèlement, les réalisations socio-économiques témoignent de l'ouverture de la population et des dirigeants, tant au niveau central que local, au commerce et au secteur privé, favorisant et soutenant le développement des entreprises privées tout en adoptant des mécanismes pour attirer les investisseurs internationaux.

Clement Ngu estime que l'objectif ambitieux du Vietnam de devenir une nation développée en 2045 est réalisable et en bonne voie pour y parvenir, grâce à un leadership politique stable et à la mise en œuvre de résolutions majeures, notamment la résolution 68 sur le développement du secteur privé.

VNA/CVN