Vietnam : 80 ans d’un parcours de la guerre à la paix et au développement

L'ancien ministre israélien de la Justice, Yossi Beilin, a salué le Vietnam, une nation dynamique qui a émergé de l'ombre de la guerre pour devenir un symbole de paix, de développement, de renouveau et de connectivité internationale.

>> Nouvelle avancée dans les relations commerciales entre le Vietnam et Israël

>> La politique étrangère du Vietnam présentée en Israël

>> Relations Vietnam - Israël : D'une surprise historique à un partenariat dynamique

Photo : Thanh Binh/VNA/CVN

Dans une récente interview accordée à l'Agence Vietnamienne d’Information à l'approche du 80e anniversaire de la Révolution d'août (19 août) et de la Fête nationale (2 septembre), Yossi Beilin, qui a joué un rôle clé dans l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et Israël en 1993, alors qu'il était vice-ministre israélien des Affaires étrangères, a exprimé son admiration pour la transformation du Vietnam au cours des dernières décennies.

Pour les gens de son âge, le Vietnam est une nation petite mais inflexible qui a triomphé des guerres. Cependant, pour les jeunes générations, le pays représente une destination attrayante et une nation de paix et de renouveau, selon l'ancien responsable.

Saluant les avancées du Vietnam en matière de technologie et de modernisation, il a souligné que le pays avait su capitaliser sur son avantage de retardataire, notamment dans des domaines émergents comme l'IA.

Médiateur international influent

Évaluant la politique vietnamienne de Dôi moi (renouveau) lancée en 1986, Yossi Beilin a estimé que le pays avait non seulement connu une réussite économique, mais qu'il était également devenu un médiateur international influent. Il possède la capacité et les fondements culturels nécessaires pour servir de pont entre les pays, et même entre des camps opposés - un rôle précieux dans un monde divisé.

Le Vietnam est un lieu où des personnes de cultures et d'intérêts divers peuvent se rencontrer et dialoguer, a-t-il déclaré, ajoutant que c'est la raison pour laquelle il est considéré comme un lieu de négociation et de signature d'accords.

Fort de sa vaste expérience des processus de paix au Moyen-Orient, Yossi Beilin a déclaré être convaincu que le Vietnam pourrait partager de précieux enseignements diplomatiques, notamment le principe de compréhension mutuelle, qu'il décrit comme la clé de la recherche de solutions durables.

Concernant les relations entre le Vietnam et Israël, il a déclaré que les relations économiques connaissaient une forte croissance, notamment depuis la signature de l'accord de libre-échange en 2023.

Si la coopération était traditionnellement centrée sur l'agriculture, il a observé qu'elle s'était étendue ces dernières années aux technologies et aux soins de santé, une évolution accélérée par la pandémie de COVID-19.

Yossi Beilin a indiqué que l'agriculture israélienne avait connu une évolution spectaculaire : seulement 1 à 2% de la population travaillait dans ce secteur, mais que la productivité restait extrêmement élevée grâce à des équipements et des technologies d'irrigation modernes. Israël possède une expérience en matière de distribution d'eau et de recyclage des eaux usées dont le Vietnam pourrait s'inspirer.

Il a estimé que le potentiel de coopération entre les deux pays était énorme, pouvant être multiplié par dix pour atteindre des dizaines de milliards de dollars grâce à la dynamique de croissance actuelle, notamment dans les domaines des technologies, des soins de santé et de l'agriculture de pointe.

Félicitant le Vietnam à l'occasion de son 80e anniversaire, Yossi Beilin a souligné le parcours remarquable du pays. Il a exprimé l'espoir que le Vietnam poursuivra son ouverture avec plus d'audace afin de réaliser pleinement son potentiel.

VNA/CVN