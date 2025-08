Feu vert pour les centres financiers de Hô Chi Minh-Ville et Dà Nang

Photo : VNA/CVN

Le plan fixe pour objectif la création et la mise en service des deux centres financiers internationaux au Vietnam avant la fin de l'année 2025. Il s'agit d'une percée stratégique visant à mobiliser des ressources financières à moyen et long termes, jetant ainsi les bases d'une nouvelle phase de développement socio-économique pour le pays.

Le plan prévoit l’élaboration d’un cadre juridique spécifique, cohérent, transparent et systémique, accompagné de mécanismes et de politiques préférentielles pour attirer capitaux, technologies, ressources humaines de haute qualité et institutions financières internationales. Des dispositifs de supervision et de gestion des risques seront également mis en place afin d'assurer la sécurité financière et monétaire nationale.

Sur le plan infrastructurel, les deux villes s’emploieront à développer des infrastructures essentielles (transports, télécommunications, logistique...). Des projets prioritaires seront achevés d’ici fin 2025. À Hô Chi Minh-Ville, les travaux se concentreront dans les quartiers de Saigon, Bên Thành et Thu Thiêm, couvrant une superficie totale d’environ 793 ha. À Dà Nang, les infrastructures nécessaires seront aménagées au sein du Parc des logiciels numéro 2.

Concernant les infrastructures numériques, Hô Chi Minh-Ville investira dans les réseaux 5G, les systèmes énergétiques intelligents et les plateformes technologiques pour soutenir les transactions numériques, la fintech et la banque digitale. Dà Nang, de son côté, développera des centres de données, des réseaux blockchain et des normes technologiques liées à l’IoT, à l’IA, au Big Data et à la 5G.

Photo : TN/CVN

Le plan ambitionne aussi la création d’un écosystème financier moderne, avec des marchés émergents (bourses de matières premières, de crédits carbone), des services de haute technologie, et des services d’appui (juridiques, d’audit, technologiques…) répondant aux standards internationaux.

Un mécanisme de coordination et de gestion efficace sera établi, garantissant une répartition claire des responsabilités et une coopération étroite entre les ministères, les agences et les collectivités locales.

Le même jour, le Premier ministre Pham Minh Chinh a également signé la Décision N°1646/QĐ-TTg portant création du Comité de pilotage chargé du développement des Centres financiers internationaux au Vietnam, conformément à la Résolution N°222/2025/QH15 adoptée par l’Assemblée nationale.

Photo : Viettimes/CVN

Le Comité a pour mission d’orienter la stratégie globale, de superviser l’élaboration du cadre juridique et des politiques spécifiques applicables aux CFIs, de diriger la mobilisation des ressources pour les infrastructures et d’assurer la cohérence dans l’organisation et le fonctionnement des CFIs.

Présidé par le Premier ministre, le Comité comprend plusieurs vice-présidents : le vice-Premier ministre permanent Nguyên Hoà Binh (vice-président permanent) ; le secrétaire du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Van Nên ; le ministre des Finances, Nguyên Van Thang ; la gouverneure de la Banque d’État du Vietnam, Nguyên Thi Hông ; et le secrétaire du Comité du Parti de Dà Nang, Nguyên Van Quang.

Le ministère des Finances agit en tant qu’organe permanent du Comité, chargé de la coordination avec les autres parties prenantes, de la préparation des réunions, de la synthèse des avis et propositions, et de l’élaboration de rapports destinés au gouvernement, sur une base périodique ou ponctuelle.

Le Comité fonctionnera selon un régime à temps partiel, en mettant l’accent sur la responsabilité individuelle de ses membres pour proposer des solutions pratiques, efficaces et adaptées au contexte national, en vue d’exploiter pleinement le potentiel du pays, notamment de Hô Chi Minh-Ville et de Dà Nang.

VNA/CVN