Le Vietnam discute avec la LSE et FTSE Russell pour reclasser son marché boursier

Le Vietnam met en œuvre plusieurs réformes et politiques impactantes pour satisfaire aux critères du FTSE Russell afin d’attirer davantage de capitaux étrangers et de promouvoir l’intégration internationale de son marché boursier, a déclaré lundi 15 septembre le ministre des Finances, Nguyên Van Thang.

Photo : VNA/CVN

Lors d’une réunion avec des représentants de la London Stock Exchange (LSE)à Londres, le responsable vietnamien a souligné la coopération entre la LSE, FTSE Russell et la Commission d’État des valeurs mobilières du Vietnam (SSC).

Il a souligné que, grâce aux réformes mises en œuvre, le Vietnam progresse vers la satisfaction des critères de reclassement fixés par FTSE Russell, facilitant ainsi l’entrée de capitaux étrangers sur le marché boursier local.

Concernant la situation économique et financière, Nguyên Van Thang a indiqué qu’au cours des huit premiers mois de 2025, le Vietnam a maintenu une croissance positive, avec un produit intérieur brut (PIB) de 7,96% au deuxième trimestre, et prévoit une croissance annuelle comprise entre 8,3% et 8,5%.

Les investissements directs étrangers ont fortement augmenté, atteignant près de 26,1 milliards de dollars, soit 27,3% de plus qu’à la même période l’an dernier. Le commerce extérieur a progressé de 16,3%, atteignant 598 milliards de dollars.

Le marché boursier vietnamien a également affiché une solide croissance. À la fin août 2025, la capitalisation boursière a avoisiné les 352 milliards de dollars, soit 79,5% du PIB estimé pour 2024.

La liquidité a augmenté, plusieurs séances dépassant les 3 milliards de dollars, tandis que le volume quotidien moyen dépassait 1,1 milliard de dollars, ce qui place le pays parmi les marchés les plus actifs de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN).

Julia Hoggett, Pdg de la LSE, a présenté les opérations et les initiatives de coopération de son institution avec le Vietnam, soulignant la collaboration avec la SSC pour surmonter les obstacles à la promotion du marché, ainsi que la signature d’un protocole d’accord entre la Bourse du Vietnam (VNX) et FTSE Russell pour le développement d’indices.

Dans un esprit de coopération durable, le ministre a proposé de renforcer l’échange d’expériences afin d’affiner le cadre juridique, d’améliorer la supervision du marché et d’adopter les normes internationales en matière de gouvernance d’entreprise, de transparence, de divulgation et de développement durable (ESG). Ces mesures visent à accroître la transparence, la sécurité et l’intégration mondiale du marché vietnamien.

Le Vietnam souhaite également développer de nouveaux produits boursiers tels que les obligations vertes, les obligations durables et les produits dérivés financiers.

Par ailleurs, le ministre a appelé à des programmes conjoints de promotion des investissements et à des activités de sensibilisation afin de renforcer les liens entre les entreprises vietnamiennes et les investisseurs internationaux, notamment au Royaume-Uni et en Europe.

Il a également exprimé l’intérêt du Vietnam pour le partage d’expériences en matière de formation, l’amélioration des compétences des ressources humaines financières et boursières, et l’application de technologies financières innovantes telles que la Fintech, l’intelligence artificielle et la blockchain pour optimiser les opérations de marché.

De son côté, Julia Hoggett a réaffirmé l’engagement de la LSE à continuer de soutenir la promotion du marché vietnamien, soulignant son rôle de passerelle efficace entre le Vietnam et les autres marchés mondiaux, et s’est dite confiante dans la forte croissance du marché boursier vietnamien.

Les deux parties ont convenu d’intensifier leur coopération dans de nombreux domaines afin d’attirer davantage de capitaux étrangers, reconnaissant ainsi les efforts de réforme en cours du Vietnam.

Un protocole d’accord a été signé à cette occasion entre la VNX et FTSE Russell au siège de la LSE, en présence du ministre Nguyên Van Thang, afin d’établir une coopération stratégique visant à améliorer les infrastructures du marché des capitaux et à promouvoir l’intégration internationale du Vietnam.

VNA/CVN