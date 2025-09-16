La technologie numérique, un moteur de croissance durable pour l'industrie alimentaire

L’intégration des nouvelles technologies et l’accélération de la transformation numérique sont devenues des catalyseurs essentiels de la croissance durable de l’industrie alimentaire.

>> Transformation numérique au cœur de la Conférence asiatique sur la gestion hospitalière

>> Alphabétisation numérique pour une Assemblée nationale moderne

>> La Résolution 57, un levier pour une vie meilleure grâce à la technologie

Photo : Vneconomy/CVN

Alors que la numérisation imprègne désormais l’ensemble des secteurs de production, l’agroalimentaire bénéficie particulièrement de l’application intensive des technologies numériques telles que l’Internet des objets (IoT), l’intelligence artificielle (IA), la blockchain et le big data. Ces outils permettent d’optimiser la production, de renforcer le contrôle qualité et d’adapter les produits aux besoins nutritionnels spécifiques des consommateurs.

De nombreuses entreprises ont déjà appliqué avec succès les technologies de l’industrie 4.0 dans leurs activités de production et de distribution, marquant un tournant décisif pour le secteur.

Des exemples éloquents illustrent cette dynamique : la société laitière Vinamilk a déployé la technologie 4.0 pour stocker toutes les données relatives à la santé, la fertilité, le régime alimentaire et la production laitière individuelle de chaque vache, garantissant des animaux sains et hautement productifs.

De même, la société TH Food Chain a mis en œuvre un système de traçabilité "de la ferme à l'assiette", utilisant des codes-barres et des codes QR sur tous ses produits, offrant aux consommateurs une transparence totale sur l'origine du lait, les processus de production et les standards de qualité.

Quant à la société de la nutrition et de l'alimentation, Nutifood, elle a investi dans des équipements de pointe, répondant aux exigences les plus strictes de son processus de production, notamment la technologie d'extraction aseptique qui prévient toute contamination bactérienne et assure une stérilité maximale des produits.

Cependant, malgré ces avancées prometteuses, des défis subsistent. Selon Dang Trân Tho, de l’Université des sciences et technologies de Hanoï, bien que l’application technologique ait déjà produit des résultats concrets en améliorant la qualité des produits et en consolidant la chaîne d’approvisionnement, les petites et moyennes entreprises (PME) rencontrent encore de nombreux obstacles. Le manque de capitaux pour investir dans la numérisation de la production, la pénurie de ressources humaines qualifiées en technologies de l’information et en compétences opérationnelles, ainsi que les coûts élevés et le manque d’adaptabilité des technologies étrangères importées, entravent l’efficacité de cette transformation.

Pour que la technologie devienne un véritable moteur de croissance de l’industrie alimentaire, Ly Kim Chi, présidente de l’Association de l’alimentation et des produits alimentaires de Hô Chi Minh-Ville, appelle les entreprises à investir résolument dans la modernisation des chaînes de production, l’automatisation et la numérisation des processus de gestion, tout en intensifiant la recherche et développement (R&D). La collaboration étroite avec les instituts de recherche, les universités et les startups technologiques est également jugée essentielle afin de mobiliser les connaissances, les ressources humaines et d’accéder à des solutions avancées, contribuant ainsi à alléger le fardeau des coûts d’investissement.

Du côté de l’État, Ly Kim Chi souligne la nécessité de mettre en place des politiques de soutien au crédit préférentiel en faveur des entreprises investissant dans la technologie, avec une attention particulière pour les PME. Elle insiste aussi sur l’importance de compléter et renforcer le cadre juridique relatif à la sécurité alimentaire, aux normes techniques et aux réglementations de traçabilité.

L’État est par ailleurs invité à développer les infrastructures numériques et à promouvoir activement des programmes de promotion commerciale axés sur l’innovation technologique, afin d’aider les entreprises vietnamiennes à élargir leur présence sur les marchés internationaux.

VNA/CVN