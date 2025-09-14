Marché boursier - canal principal de financement pour le développement

Au cours des 80 ans de développement du pays, et plus particulièrement ces 25 dernières années, le marché boursier vietnamien est devenu l'un des moteurs importants de la croissance économique. Il joue un rôle clé dans la mobilisation de capitaux à moyen et long terme, tout en aidant les entreprises à améliorer leur gouvernance et leur transparence financière.

Les témoignages de responsables financiers, d’entreprises cotées et de fonds d’investissement reflètent un parcours de courage et de persévérance ainsi que de nouvelles orientations de développement du marché pour une intégration plus profonde.

Un parcours de courage et de persévérance

Selon Nguyên Van Thang, ministre des Finances, la création du marché boursier vietnamien est le fruit d’une réforme audacieuse, d'un perfectionnement de l’économie de marché à orientation socialiste, sous la direction éclairée du Parti et de l’État.

En 25 ans, ce marché a surmonté de nombreux défis pour se développer considérablement en termes de cadre juridique, de structure, de taille, de liquidité, de qualité, de transparence et d’intégration internationale. De deux entreprises cotées représentant 0,2% du PIB à sa création, il regroupe aujourd’hui plus de 1.600 entreprises avec une capitalisation proche de 100% du PIB, devenant ainsi un canal vital de financement à moyen et long terme.

Le marché boursier vietnamien a démontré son rôle essentiel dans le développement économique national, devenant un levier incontournable pour les entreprises.

Dans la nouvelle phase, il continuera de perfectionner son cadre réglementaire, de renforcer sa capacité de supervision, d’accélérer la digitalisation et de diversifier ses produits, avec pour objectif une montée en catégorie parmi les marchés émergents, consolidant ainsi sa place stratégique.

Un tremplin pour les entreprises

Quant à Luong Hai Sinh, président du Conseil d’administration de la Bourse du Vietnam, après 25 ans, le marché boursier est devenu un tremplin pour les entreprises cotées, facilitant leur développement et renforçant leur gouvernance et transparence, facteurs essentiels pour inspirer confiance aux investisseurs. L’objectif de promotion du marché apportera plus d’opportunités dans une nouvelle ère de croissance et d’intégration profonde.

D'après Don Lam, au cours des 25 dernières années, le marché boursier a été pionnier dans le processus de transformation de l'économie national, soutenant le développement du secteur privé et l’autonomie financière nationale. L’élévation de la catégorie du marché constitue un objectif majeur, mais la priorité demeure la mobilisation des capitaux domestiques afin de consolider cette autonomie et de renforcer la position économique du Vietnam dans un contexte d’intégration internationale. La participation croissante des investisseurs institutionnels - moteurs des IPO, des fonds de retraite, des infrastructures et des fonds immobiliers (REITs) - contribuera à rendre le marché plus professionnel et transparent.

Transparence et développement durable

À son avis, Nguyên Thi Mai Thanh, présidente du conseil d’administration de la Compagnie par actions d’électrotechnique et de réfrigération (REE), est convaincue que, cotée en bourse depuis 2000, REE est une pionnière dans ce domaine. Elle estime que le marché boursier est non seulement un canal de financement efficace, mais aussi un lieu offrant aux investisseurs à la fois liquidité et diversification de portefeuille. Selon elle, le financement par émission d’actions est un mécanisme transparent, sûr et durable, répondant aux exigences des investisseurs en matière de croissance saine.

Depuis un capital initial de 16 milliards de dôngs en 1993, la capitalisation atteint aujourd’hui 36.000 milliards de dôngs, soit une multiplication par 2.250. Un investissement de 100 millions de dongs en 1993 vaut désormais 225 milliards de dongs, sans compter les dividendes annuels de 10 à 15%. Ce succès illustre le rôle fondamental du marché dans le soutien à la croissance des entreprises.

