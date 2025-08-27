Le marché boursier vietnamien, dynamisé par l'investissement et les réformes

Malgré des fluctuations notables de l'indice VNIndex, le marché boursier vietnamien a été marqué ces deux derniers mois par un afflux massif de capitaux. Les volumes de transactions quotidiens se stabilisent entre 2 et 3 milliards de dollars et des transactions de plusieurs milliers de milliards de dôngs sur un seul titre sont devenues courantes. Cet élan est particulièrement visible sur les actions qui promettent une croissance future, portée par les attentes de réformes économiques et d'innovations.

Les 18 et 19 août ont notamment vu les titres des entreprises de construction d'infrastructures attirer une attention considérable, avec de nombreuses actions atteignant leur limite de croissance journalière et un volume de transactions élevé. Cette dynamique a été alimentée par l'anticipation d'une accélération du décaissement des investissements publics.

Le 19 août, quelques 250 projets ont été inaugurés ou lancés à travers le pays, représentant un investissement total de 1,28 million de milliards de dongs. Selon le ministère de la Construction, ces projets devraient contribuer à plus de 18% du PIB en 2025 et à plus de 20% les années suivantes, avec des directives claires aux maîtres d'ouvrage pour accélérer leur mise en œuvre.

L'effervescence sur les chantiers, le retour des grandes introductions en bourse (IPO) et les attentes des investisseurs concernant de nouvelles évolutions se reflètent ainsi rapidement sur le marché boursier. Au-delà de quelques actions spécifiques, de nombreux experts anticipent que le marché des capitaux s'apprête à connaître un changement qualitatif et une expansion significative.

Du point de vue international, Shengyong Goh, responsable de la recherche sur l'Asie du Sud-Est chez CICC (Chine), considère le Vietnam comme l'une des économies à la croissance la plus rapide au monde. Cette croissance est d'autant plus renforcée par des changements fondamentaux qu'il qualifie de "Doi Moi 2.0", caractérisé par des réformes fondamentales et la proactivité du gouvernement, comme l'illustre l'accord fiscal réciproque de 20 % négocié avec l'administration de Trump.

Il salue également les réformes simultanées entreprises par le Vietnam, telles que la fusion des unités administratives, l'amélioration de la gouvernance, la simplification des procédures et la mise en œuvre de politiques de soutien au secteur privé, à l'image de la Résolution n° 68NQ/TW sur le développement de l'économie privée. Ces transformations élargissent le potentiel de croissance et jettent les bases juridiques d'un développement sain et durable du marché des capitaux.

La révision de la Loi sur l'investissement, en consultation depuis mi-août, est un autre moteur de croissance, car elle vise à simplifier les procédures pour les investisseurs étrangers et pour les entreprises vietnamiennes investissant à l'étranger. Par ailleurs, la Loi n° 90/2025/QH15 modifiant la Loi sur les partenariats public-privé (PPP) permettra aux entreprises d'émettre des obligations privées et d'être cotées immédiatement après l'émission.

Le marché boursier vietnamien attend avec impatience la décision de FTSE, fournisseur mondial de données et d'infrastructures sur les marchés financiers, en octobre 2025, concernant un éventuel reclassement au statut de marché émergent.

Au-delà du marché boursier, le Vietnam ambitionne d'atteindre une note de crédit "Investment Grade" avant 2030, ce qui permettrait au gouvernement et aux entreprises vietnamiennes d'accéder aux marchés internationaux des capitaux à moindre coût, avec une réduction estimée de 2 à 2,5 points de pourcentage.

Pour atteindre ces objectifs, le pays devra renforcer la transparence, améliorer la gouvernance d'entreprise et consolider son système bancaire, tout en accélérant le processus de reclassement de son marché boursier au statut de marché émergent par FTSE et MSCI entre 2025 et 2027, afin de se rapprocher de l'objectif d'amélioration de la note nationale en 2030.

